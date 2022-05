A német cégek többsége már kockázati tényezőnek mondja a forint árfolyamát

Portfolio 2022. május 31. 14:32

Javult a magyar gazdaság aktuális megítélése a legnagyobb német vállalatok körében - mutatta be a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 2022-es konjunktúrafelmérését Sávos András, a szervezet elnöke a keddi sajtóeseményen, amelyen Varga Mihály is részt vett. A részletekből kiderült: 61%-a a megkérdezetteknek úgy véli, hogy romlani fog a gazdaság helyzete, ami látványos romlás a korábbi felmérés után. A legnagyobb kockázatot a munkaerőpiacon látják az idehaza működő németországi vállalatok, de új kockázati tényezőként azonosították a felmérésben az árfolyamkockázatot. Az elmúlt években csökkent azok aránya, akik azt mondták, hogy előnyös lenne az euró Magyarországon, 2022-ben viszont ez a trend megfordult. Az eseményen az előadók alig ejtettek szót az elmúlt napok legnagyobb horderejű, vállalati szektort is jócskán befolyásoló kormányzati bejelentéseiről, a különadó konkrétan csak egyetlen válaszban került szóba. Ez érthető, hiszen a német termelő vállalatok tabunak számítanak bármiféle különadó esetében.