Fontos szint fölé emelné a kamatot a Fed egyik vezetője

A Fed tisztviselői márciusban úgy becsülték, hogy a semleges kamatszint 2,5%, azaz Waller legalább 2%-pontos kamatemelést vár idén, ehhez a hátralevő üléseken 50 bázispontos kamatemelésre lenne szükség. Az irányadó kamatszint ma 0,75-1% között mozog.

A befektetők arra számítanak, hogy a jegybank az év végére 2,5-2,75%-ra emeli az irányadó kamatszintet, ami nagyjából megfelel a semleges kamatszintnek. A Fed döntéshozói is azt vetítik előre, hogy a következő üléseken 50 bázispont körüli kamatemelések jöhetnek.

Waller azt is kijelentette, hogy amennyiben az inflációs nyomás ezt indokolttá teszi, akkor a semleges szint is fölé emelné a kamatot. Korábban Jerome Powell, a Fed elnöke is tett már rá utalást, hogy a Fed akár a gazdaságot lassító mértékű kamatszintig is elmehet.

Waller ezzel együtt is úgy véli, hogy a jegybank részéről megvalósítható az olyan szigorítás, amely nem rontja jelentős mértékben a gazdasági aktivitást, de a munkaerőkereslet és kínálat közti súrlódásokat mérsékelni kell. Jelenleg 5,6 millióval több nyitott munkahely van az Egyesült Államokban, mint amennyien munkát keresnek, tehát egyelőre bőven van tere a Fednek a szigorításra.

A legnagyobb kérdés persze az, hogy az inflációs nyomás enyhül-e. Áprilisban már csökkent az infláció márciushoz képest, de a személyes fogyasztások magindexének 4,9%-os szintje még mindig messze a Fed 2%-os szintje felett áll.

