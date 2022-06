Bivalyerős volt a magyar gazdaság - Mi áll a háttérben?

Kirobbanó formában volt a magyar gazdaság az idei év első három hónapjában. A KSH az előzetes GDP-adatokhoz képest nem módosította a növekedési számokat, a részletekből azokban kiderült, hogy a mezőgazdaságon kívül a gazdaság minden ágazata hozzájárult a bővüléshez. Érdemben nőtt az ipar, az építőipar, és a szolgáltató szektor is. Az év második felében már borúsabb lesz a helyzet, nemcsak a háború és a magas infláció, hanem a költségvetési kiigazítások miatt is.

Az idei első negyedévben 8,2%-kal nőtt a magyar gazdaság nyers adatok alapján az előző év azonos időszakéhoz képest, ami nagyon erős teljesítménynek mondható. Egyedül a tavalyi második negyedévben láthattunk magasabb éves növekedési dinamikát, az viszont nagyrészt bázishatás eredménye volt (2020 második negyedévében a koronavírus miatti lázárásokhoz és zuhanó gazdasághoz képest nőtt nagyot akkor a GDP). A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint is kedvező számokat látunk, a gazdaság teljesítménye előző év azonos időszakához képest 8%-kal emelkedett, az előző negyedévhez mérten 2,1%-os volt a bővülés.

Termelési oldalról vizsgálva az ipar és az építőipar növekedése is nagyban hozzájárult a GDP bővüléséhez, ugyanakkor a mezőgazdaság kismértékben visszaesett. A legnagyobb mértékben a szolgáltató szektor növekedése segítette a gazdaságot. A bruttó hazai termék 8,2%-os növekedéséhez a szolgáltatások 5,3, az építőipar 0,6, az ipar 1,2 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül leginkább a kereskedelem, gépjárműjavítás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás növelte a GDP-t (1,4 százalékponttal).

Ez nem meglepő, hiszen a szálláshely-szolgáltatás növekedését a "bázishatás" segítette. Tavaly ilyenkor szinte végig zárva voltak a szálláshelyek, a kifejezetten gyenge bázis miatt pedig nem meglepő, hogy a Covid utáni korlátozások feloldásával most gyors a növekedés a szektorban. A kereskedelem növekedését pedig támogatta a kifejezetten gyors béremelkedés (amit részben a munkaerőhiány okoz, részben az, hogy a 20%-os minimálbér és bérminimum emelése felfelé tolja a bérskálát), illetve a kormányzati transzferek hatása is megjelent a fogyasztás bővülésében. Az szja-visszatérítés, a 13. havi nyugdíj és egyéb egyszeri juttatások mind emelik a fogyasztást, cserébe lyukat ütöttek a büdzsében a választások előtt. Mindezek miatt már nem meglepő, hogy a gazdaság motorja a fogyasztás volt.

Felhasználási oldalról közelítve az első negyedéves növekedéséhez a végső fogyasztás 7,7, a bruttó felhalmozás pedig 3 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 2,6 százalékponttal visszafogta a gazdasági teljesítményt.

Ahogy az alábbi ábrán látható, az erős első negyedéves GDP-adat sokat segített abban, hogy a magyar gazdaság növekedési trendje a Covid előtti időszakban látotthoz zárkózzon fel. Még néhány ilyen jó negyedévvel a magyar gazdaság elérné a koronavírus-járvány előtti trendet.

A kilátások azonban már borúsabbak, nem számíthatunk az év hátralévő részében olyan gyors GDP-növekedésre, mint amilyet az év első három hónapjában láttunk. A gazdasági növekedés érdemi lassulása elkerülhetetlen, hiszen

a háború kedvezőtlen (globális) növekedési hatásai,

a tartósan egyre magasabbá váló infláció,

illetve az egyszeri kormányzati transzferek kifutása miatt

a következő negyedévek sokkal bizonytalanabbul alakulnak.

Az elmúlt napokban ráadásul az is kiderült, hogy a vártnál érdemben nagyobb kiigazító csomagot vezet be a kormány az év második felében. A 2000 milliárd forintos csomagnak érdemi növekedési hatása lesz, hiszen ez meghaladja a GDP 3%-át. Tehát nemcsak azzal kell számolni, hogy amíg a választások előtt a háztartásoknak juttatott, és a GDP-növekedést az év első felében érdemben támogató transzfer (szja-visszatérítés, 13. havi nyugdíj, egyedi juttatások, pl. fegyverpénz) hatása kiesik a következő időszakban, hanem azzal is, hogy egy nagyon jelentős méretű csomag fejti majd ki a gazdasági növekedést visszafogó hatását.

