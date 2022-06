Bréking: közel lehet a megállapodás a magyar uniós pénzekről – Erre fordult a forint is?

A kormány továbbra is arra törekszik, hogy a lehető leghamarabb megállapodjon az Európai Bizottsággal a helyreállítási alap (RRF) forrásairól. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások az utolsó fázisban vannak, a kormány pedig elkötelezett, hogy a forrásokat egy fenntartható, az energiafüggőséget csökkentő és megújuló energián alapuló növekedés érdekében használja fel – áll egy angol nyelvű befektetői tájékoztatóban, amelyet ma ismerhetett meg a szélesebb nyilvánosság. Könnyen lehet, hogy a dokumentumban szereplő hírek voltak hatással a forint árfolyamára is, a magyar deviza történelmi mélypontja közeléből fordult vissza délelőtt.

Egy rövid, angol nyelvű befektetői tájékoztatót tett közzé a Pénzügyminisztérium, melyben a magyar gazdaság kilátásai mellett a múlt héten bejelentett költségvetési kiigazító csomagot részletezik. A dokumentumban kiemelik, hogy az orosz-ukrán háború kitörésével február végén ismét megnőtt a külső kockázat a gazdaságban, a beszállítói problémák mellett az energia- és élelmiszerárak az egekbe szöktek.

A kormány megítélése szerint a költségvetési egyenleg erősítése és a büdzsé további stabilizálása a gazdaság minden szereplőjének érdeke jelenleg, ez egy sikeres és hosszútávú üzleti környezet előfeltétele - szögezik le.

A kormány úgy gondolja, hogy a múlt héten bejelentett kiigazító lépésekkel tartható az eredetileg meghatározott 4,9%-os hiánycél a terhek jelentős emelése nélkül. Hozzáteszik, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a hiány finanszírozásában továbbra is első sorban a belső forrásokra támaszkodhat Magyarország, de közben a befektetői biazlom megtartása segíthet alacsonyan tartani a finanszírozási költségeket.

A különadókkal kapcsolatban a Pénzügyminisztérium kiemeli, hogy azok fogalmát (windfall tax) az OECD és az Európai Bizottság is elismeri, Olaszország és az Egyesült Királyság már vezetett be hasonló intézkedéseket. Szerintük a magyar különadók célzottak, a vállalatok kis részét érintik és arra törekszenek, hogy a gazdaság növekedését fenntartsák.

A költségvetési kiadások csökkentésével kapcsolatban érdekesség, hogy eddig elsősorban a tervezett beruházások elhalasztásáról beszélt a kormány, azonban a dokumentum szerint a GDP 1,7%-át kitevő lefaragás nagyobb része nem ennek köszönhető, hanem a különböző minisztériumok és kormányzati szervek , illetve kormányzati programok hatékonyságjavításának. Ettől a GDP 1%-ának megfelelő megtakarítást várnak, míg a beruházások elhalasztása fele ekkora hatással járhat.

A minisztériumi dokumentum kiemeli, hogy létrehozzák a honvédelmi és rezsivédelmi alapot, illetve hangsúlyozza, hogy

a honvédelmi kiadások 2023-ban elérik majd a NATO által előírt 2%-ot a GDP arányában.

A rezsivédelmi alap kapcsán pedig azt emelik ki, hogy a magyar háztartások vásárlóerejének megtartása hozzájárulhat a továbbra is magas megtakarítási rátához, ami a jövőbeli stabil növekedést finanszírozhatja a pénzügyi szektoron keresztül.

A tájékoztató legfontosabb újdonsága, hogy a megfogalmazás szerint

a kormány továbbra is elkötelezett a mielőbbi megállapodás mellett az uniós RRF-alap forrásairól, ezek a tárgyalások végső fázisban vannak.

Nem tudni, hogy ez mennyire tekinthető kincstári optimizmusnak, ugyanakkor a forint látványosan erősödni kezdett, amikor megjelent a kormányzati dokumentum. Délelőtt még 398 felett járt az euró jegyzése, majd onnan 395,7-ig korrigált vissza.

Persze az is lehet, hogy csak egy kis "szikra" kellett a piacnak, hogy az egyébként is túladott forint forduljon, így most minden apró pozitív jelzést, nyilatkozatot túlreagálnak a befektetők.

Érdemes megjegyezni, hogy a költségvetési kiigazítás bejelentése óta ez a kiszivárgott anyag a legszéleskörűbb és legpontosabb összefoglaló a csomagról. Eddig csak szóbeli kormányzati bejelentések, közlések voltak a GDP több mint 3%-át kitevő csomagról. A befektetők hiányolták a részletes terveket, makrogazdásgi hatásokat. A most megismert összefoglaló tehát részletesebb az eddig ismert bejelentéseknél, ugyanakkor továbbra sem ismert csomag teljes makrogazdasági hatása (idei és jövő évre várt költségvetési, inflációs, GDP, államadósság hatása), ami bizonytalanságot jelent a piacon.

