Megszólalt a jegybank a legújabb különadókról

A következő években a várható inflációs pályát nem fogják ezek a különadó-lépések befolyásolni, nem lesz tartós inflációs hatásuk - vélekedett az Inforádió Aréna című műsorában Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.

Különadók és infláció

Az üzemanyagárak esetében fenntartható a jelenlegi alacsony üzemanyagár. Ez az eredménye az olajembargóból való kimaradásnak - értékelte a hétfő éjszakai döntést Virág Barnabás, aki szerint nagyon helyes, hogy a kiigazítást a kiadási oldalon végzi el a kormány nagyobb részt.

Hogy a bejelentett intézkedések milyen hatást gyakorolnak az inflációra, azt elemezni szükséges. A 815 milliárd forint háromnegyede adódik a bankszektorból és az energetikai szektorból. Az energetikai szektor különadója nem hárítható tovább az árstop miatt, a banki különadónál pedig azt kell nézni, hogy a kamatok árazódnak át, vagy a díjtételek - magyarázta az alelnök. A kulcskérdés viszont számunkra az, hogy tartós lesz-e ezeknek az intézkedéseknek a hatása. A 2011-12-es példák azt mutatják, hogy nem járnak majd tartós inflációs következményekkel - mondta.

- részletezte. Ez nem az az időszak, amikor minden érintett szektornak a teljesítményét a csúcsra kell járatni - indokolt a lépéseket az alelnök, aki alapvetően egyetért az egyensúlyt célzó intézkedésekkel.

A költségvetés egyensúlyával kell kezdeni, de a folyó fizetési mérleg egyensúlyát sem szabad elfelejteni - ismételte meg a jegybankelnök figyelmeztető korábbi szavait Virág Barnabás.

Új növekedési pálya

Az egyensúlyt helyre kell állítani, majd a versenyképességi feladatokra kell fókuszálni, amelyek segítenek abban a magyar gazdaság számára, hogy az évtized végére felzárkózzon az EU fejlettségi átlagához a mostani 76%-ról. Ez nagy ugrás lenne, komoly cél - vélekedett.

Új növekedési faktorokra lesz szükség ennek érdekében. Eddig a növekedés kulcsa a munkaerőpiac volt. De előretekintve még egyszer 1 millió új munkahelyet nehéz lesz elképzelni, a demográfia minden ország ellen dolgozik - vetítette előre a jegybankár. Kitért arra is, hogy egyre nehezebb lesz a képzett munkaerőért folytatott verseny: az országok között is és az országon belül a vállalatok között is nagy lesz a verseny. Ha a magyar cégek sikeresek akarnak lenni ebben a küzdelemben, akkor most kell megtenni a a termelékenység-javítási lépéseket. Munkaszervezés, technológiai és finanszírozási feltételei vannak ennek. A parti az erről szól - vélekedett.

Véget ért ugyanis az olcsó pénz időszaka - mondta.

Ennek megfelelően elindul egy szelekció: az erősek még erősebbé válnak, oda megy a munkaerő, amelyik cég meg tudja adni a magasabb bért a magasabb termelékenységének köszönhetően.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ezzel az új világgal és az arra adott válaszokkal mindenkinek dolga van. Az államnak, a vállalkozásoknak, a családoknak és a jegybanknak is. Aki nem lép, az ki fog rostálódni a versenyből - mutatott rá Virág Barnabás, aki szerint itt összefogásra és nagyon kemény melóra van szükség.

Kamatemelés

Szükséges, hogy a bankok átárazzák a betéti kamataikat. De közben a kamatemelés nyomán a hitelek is drágulnak, kevesebb fogyasztás lesz így a rendszerben - magyarázta Virág Barnabás a jelenleg zajló kamatemelés hatásmechanizmusait.

Kamatemelés és kormányzati beavatkozás nélkül a magyar infláció is 20% felett járna

- jelentette ki Virág Barnabás, aki elismerte, hogy a mostani 8-9%-os magyar infláció is fáj.

Ezen a szinten ez már egy kemény meccs, csak fokozatosan lehet megnyerni - magyarázta az infláció elleni küzdelem sikerességét az alelnök.

