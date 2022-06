Mikor lesz magyar euró? Tíz éve nem voltunk olyan messze a bevezetéstől, mint most

Magyarország jelenleg az euró bevezetéséhez szükséges feltételek közül egyet sem teljesít – derül ki az Európai Központi Bank (EKB) szerdán megjelent konvergencia jelentéséből. Utoljára tíz éve volt példa arra, hogy a kritériumok mindegyikét elvétsük, azóta volt olyan év, amikor három feltételt is teljesítettünk. Persze amíg nincs meg a politikai akarat, addig csaknem felesleges bármilyen euróbevezetési kilátásokról beszélni, márpedig a jelek szerint nincs ilyen szándék, a gazdaság állapotáról mégis sokat elárul, hogy egyre távolabb vagyunk a feltételek teljesítésétől. Legutóbb Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter nyilatkozott úgy, hogy rövid- és középtávon sem aktuális kérdés a forint lecserélése. Addig pedig teljesen mindegy, hány feltételt teljesítünk.

Értékelte az eurózónán kívüli országokat az EKB

Szerdán tette közzé konvergencia jelentését az EKB, az eurózóna jegybankja kétévente méri fel, hol tartanak a valutaövezeten kívüli uniós tagállamok a közös deviza bevezetése felé vezető úton. A jegybank öt feltételt vizsgál: melyeknek meg kell felelni ahhoz, hogy egy tagállam bevezethesse az eurót:

Az éves infláció nem haladhatja meg 1,5 százalékpontnál nagyobb mértékben a három legalacsonyabb inflációval rendelkező uniós tagállam átlagát. Időnként néhány tagállamot kivesznek a körből, most például a kirívóan alacsony máltai és portugál áremelkedés nem számít bele. Így az aktuális referenciaérték 4,9%. A költségvetési hiánynak a GDP 3%-a alatt kell lennie, a bruttó adósság pedig nem haladhatja meg a nemzeti össztermék 60%-át. Ebben a mutatóban annyi könnyítést szoktak engedni, hogy tartósan csökkenő adósságpálya esetében általában elfogadják a referencia feletti értéket. A bevezetés előtt két éven keresztül be kell lépni az úgynevezett ERM-II. árfolyamrendszerbe, melynek lényege, hogy az adott deviza árfolyama nem mozdulhat el plusz-mínusz 15 százaléknál nagyobb mértékben az euróval szemben. Ennek az az értelme, hogy az euró bevezetése már egy stabil árfolyam mellett történjen meg. Az éves átlagos hosszú kötvényhozam nem lehet magasabb, mint a három legalacsonyabb inflációjú uniós tagállam súlyozott átlaga plusz két százalékpont. Ez a referenciaérték jelenleg 2,6%. Az euróra kandidáló tagállam jogi környezetének meg kell felelnie az EKB elvárásainak, ide tartozik a jegybank függetlensége vagy a monetáris finanszírozás tilalma többek között. De az EKB még olyan apróságokra is figyel, mint például az euró írásmódja, amit minden tagállamban rövid o-val írnak elő.

Az EKB kiemeli, hogy a két éve készült legutóbbi jelentés óta a koronavírus-járvány minden tagállam gazdaságát érzékenyen érintette, azonban gyorsan vissza is pattantak a sokkból. Az idén februárban kitört orosz-ukrán háború pedig mindenhol negatív hatással lehet a növekedésre és az infláció emelkedését hozhatja, azonban

egyelőre nem lehet komolyabb következtetést levonni a hosszabb távú felzárkózási pályára vonatkozóan.

Magyarország tíz éve nem volt ilyen messze az eurótól

Magyarország jelenleg egyetlen feltételt sem teljesít az ötből, ilyenre utoljára a 2012-es konvergencia jelentés idején volt példa. Rajtunk kívül Románia az, amelyik semelyik kritériumnak nem felel meg, a lengyelek és a csehek egyet-egyet, a bolgárok pedig kettőt teljesítenek. Horvátország elvileg minden feltételnek megfelel, így ők jó eséllyel 2023 január elsejétől beléphetnek az eurózónába.

Mi korábban sem törekedtünk az euró bevezetésére, de 2013-ben és 2016-ban három kritériumot is kipipálhattunk, gyakorlatilag csak azt a kettőt nem teljesítettük, melyek politikai akaraton múlnak (ERM-II. belépés és a jogszabályi környezet). Vagyis akkor a számszerű feltételek mindegyike teljesült, illetve az adósságpálya esetében tartós csökkenésről beszélhettünk.

Most az eurózóna 4,9%-os referenciaértékével szemben nálunk az infláció 6,8% volt az elmúlt egy év átlagában. Ráadásul az EKB is kiemelte, hogy a következő időszakban még további emelkedés jöhet, májusban jó eséllyel 10 százalék fölé emelkedett az éves ráta. Ennek persze nagyrészt az orosz-ukrán háború miatt elszálló energiaárak és a beszállítói láncok fennakadásai felelősek, vagyis a referenciaérték is feljebb kerülhet. Az elmúlt tíz évben a magyar inflációs mutató mínusz 0,3% és 6,8% között ingadozott, az átlag 2,5% volt – állapítja meg a jegybank.

Előretekintve vannak aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy fenntartható-e a magyar inflációs konvergencia

- olvasható a jelentésben. Hozzáteszik, hogy a további árnyomás felépülését és az egyensúlytalanságok kialakulását megfelelő gazdaságpolitikai lépésekkel kellene megakadályozni.

A költségvetési hiány kapcsán az EKB kiemeli, hogy az Európai Bizottság várakozásai szerint a magyar deficit nem lesz a 3%-os referencia érték közelében. Ez persze még a tavaszi bizottsági előrejelzésen alapul, amikor 6%-os hiányt vártak, de nem volt ismert a múlt héten bejelentett kiigazító csomag. Viszont még az abban foglalt 4,9%-os hiánycél mellett is messze leszünk a feltételtől. Az adósságráta kapcsán húsz éve 60% feletti értékről beszélhetünk, de mostanra a korábbi csökkenő pálya is megfordult, a koronavírus következtében tíz év adósságcsökkentése „veszett el”.

Kiemeli az EKB, hogy a magyar fiskális politika továbbra is agilis lehet, viszont a gazdasági nehézségek mellett is hatékony, célzott intézkedésekre lenne szükség, illetve növekedést támogató lépéseket kellene tenni.

A forint az uniós csatlakozásunk óta sosem volt benne az ERM-II. árfolyamrendszerben, az árfolyam nagy volatilitást mutatott az utóbbi időszakban. Május végén a magyar deviza 10,7%-kal volt gyengébb, mint a tavaly májusi átlag. Hozzáteszik, hogy 2020 júniusában az MNB 4 milliárd eurós repo keretmegállapodást kötött az EKB-val, ami egyrészt csökkenti a pénzügyi sérülékenység veszélyét, másrészt viszont hatással volt az árfolyam alakulására.

A magyar tízéves kötvényhozam az utóbbi egy évben átlagosan 4,1% volt, ez meghaladja az eurózóna 2,6%-os referenciaértékét. Ugyanakkor hosszútávon továbbra is csökkenő pályán van a hozamunk, a 2012-es 8%-ról csökkent a mostani 4 százalék körüli szintre az éves átlag.

A gazdaságpolitika kapcsán az EKB megjegyzi, hogy a fenntartható konvergenciához stabilitásra törekvő politikára és átfogó strukturális reformokra lenne szükség. Kiemelik, hogy április végén az Európai Bizottság elindította a jogállamisági eljárást hazánkkal szemben, ami az uniós források felfüggesztéséhez vagy elvesztéséhez vezethet akár. A jegybank szerint a magyar gazdaság elsősorban olyan strukturális reformokból profitálhatna, melyek a közszféra minőségének javítását célozzák. Emellett a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom további javításához erősíteni kellene a felügyeleti folyamatot.

Az utolsó kritérium kapcsán az EKB megjegyzi, hogy a magyar jogszabályok nem felelnek meg teljes mértékben a jegybanki függetlenségre és a monetáris finanszírozás tilalmára vonatkozó feltételeknek. Emellett az euró magyarországi írásmódja sem egyezik azzal, amit előírnak (euro).

Akarunk egyáltalán eurót?

Persze amíg nincs meg a politikai akarat, addig felesleges arról beszélni, bevezethetnénk-e az eurót, ha akarnánk. Márpedig ez az akarat továbbra is hiányzik, legutóbb parlamenti meghallgatásán Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter beszélt arról, hogy

rövid- és középtávon sem aktuális kérdés az euró bevezetése.

Vagyis ennek alapján 2030-ig meglepetés lenne, ha terítékre kerülne a kérdés, amennyiben a jelenlegi kormánypártok maradnak hatalmon. Pedig a közös deviza társadalmi támogatottsága nálunk az egyik legmagasabb a régió országai közül.

Korábban az MNB kezdeményezett aktív vitát az euró bevezetéséről, illetve a feltételrendszer reformjáról. A magyar jegybank sokkal részletesebb feltételrendszert javasolt, többek között az egy főre eső GDP-nek vásárlóerő-paritáson szerintük el kellene érnie az eurózóna átlagának 90%-át a sikeres csatlakozáshoz. Hasonló arányt kellene elérnünk a magyar bérekben is. Ezektől pedig még messze vagyunk jelenleg.

Érdemes azt is felidézni, hogy épp tegnap jelent meg a Magyarországon működő nagy német cégeket tömörítő Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 2022-es konjunktúrafelmérése, melynek legérdekesebb pontja épp a magyar euróbevezetés témája volt. A magyar euró bevezetését támogatók aránya 11 éve nem volt ilyen magas, mint most, és a cégvezetők körében a magyar eurótámogatottság elmúlt években látott csökkenő trendje élesen megfordult. Az is kiderült a kutatásból, hogy a cégvezetők már új kockázati tényezőként látják a forintot, mint árfolyam. Ez nem meglepő, hiszen évek óta tartós gyengülő pályán van a forint, a legértékelődés üteme gyorsult az elmúlt időszakban és nagyobb is a volatilitás a piacon. Emellett nyilván elsőre jól hangzik a gyenge forint az exportáló vállalatoknak, de közben az importarányra is tekintettel kell lenniük, amely miatt egyre kellemetlenebb lehet a gyenge forint, főleg az anyag és energiaköltségek átárazódása mellett.

