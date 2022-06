Túl van a legjobb időkön a magyar gazdaság: pillanatokon belül érkezik a lassulás

Kirobbanó formában volt a magyar gazdaság az idei év első három hónapjában. A KSH az előzetes GDP-adatokhoz képest nem módosította a növekedési számokat, a részletekből azokban kiderült, hogy a mezőgazdaságon kívül a gazdaság minden ágazata hozzájárult a bővüléshez. Érdemben nőtt az ipar, az építőipar, és a szolgáltató szektor is. A Portfolio reggeli értékelése szerint az év második felében már borúsabb lesz a helyzet, nemcsak a háború és a magas infláció, hanem a költségvetési kiigazítások miatt is.

Ahogy az alábbi ábrán látható, az erős első negyedéves GDP-adat sokat segített abban, hogy a magyar gazdaság növekedési trendje a Covid előtti időszakban látotthoz zárkózzon fel. Még néhány ilyen jó negyedévvel a magyar gazdaság elérné a koronavírus-járvány előtti trendet.

A kilátások azonban már borúsabbak, nem számíthatunk az év hátralévő részében olyan gyors GDP-növekedésre, mint amilyet az év első három hónapjában láttunk. A gazdasági növekedés érdemi lassulása elkerülhetetlen, hiszen

a háború kedvezőtlen (globális) növekedési hatásai,

a tartósan egyre magasabbá váló infláció,

illetve az egyszeri kormányzati transzferek kifutása miatt

a következő negyedévek sokkal bizonytalanabbul alakulnak.

Az elmúlt napokban ráadásul az is kiderült, hogy a vártnál érdemben nagyobb kiigazító csomagot vezet be a kormány az év második felében. A 2000 milliárd forintos csomagnak érdemi növekedési hatása lesz, hiszen ez meghaladja a GDP 3%-át. Tehát nemcsak azzal kell számolni, hogy amíg a választások előtt a háztartásoknak juttatott, és a GDP-növekedést az év első felében érdemben támogató transzfer (szja-visszatérítés, 13. havi nyugdíj, egyedi juttatások, pl. fegyverpénz) hatása kiesik a következő időszakban, hanem azzal is, hogy egy nagyon jelentős méretű csomag fejti majd ki a gazdasági növekedést visszafogó hatását - írtuk reggeli cikkünkben.

Hasonlóan értékelték az adatokat a makroközgazdászok. Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője azt emelte ki, hogy a várakozásoknak megfelelően a felhasználási oldalon a magyarországi GDP-t az első negyedévben a háztartások belső fogyasztása húzta leginkább; a fogyasztást támogatták a kifizetett kormányzati transzferek. Az elemző megjegyezte, hogy

a költségvetési kiigazítás miatt a harmadik negyedévben lassulhat a gazdaság növekedési üteme, az állami beruházásokat átütemezik, a vállalati beruházásokat pedig az emelkedő finanszírozási költségek foghatják vissza.

Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője szintén arra figyelmeztetett, hogy a következő negyedévekben már a növekedés lassulása várható, részben bázishatások, részben a háború negatív hatásai miatt. Az elemző úgy látja, hogy negyedéves alapon jelentősen mérséklődhet a növekedés, de alapesetben nem számít visszaesésre.

A növekedésre kockázatot jelentenek a beszállítói nehézségek, az ukrajnai háború és a szankciók miatt esetlegesen megszakadó beszállítói láncok, a nyersanyaghiány, a hitelkamatok emelkedése és az "elszálló infláció". Pozitív kockázatot jelent ugyanakkor az új ipari kapacitások üzembe helyezése, a chip- és más alkatrészek hiányának enyhülése, a kimagasló ipari és építőipari rendelésállományok - tette hozzá.

A növekedést az idegenforgalom folytatódó helyreállása, a nagyobb rendezvények megtartása is támogatja, így összességében továbbra is elérhető a 6 százalékhoz közeli idei GDP növekedés, kissé felfelé is módosítható az adat - vélekedett Suppan Gergely.

Regős Gábor, a Századvég Konjunktúrakutató makrogazdasági üzletágának vezetője megjegyezte, hogy a növekedés az első negyedévben széles bázison nyugodott, ahhoz az iparágak többsége hozzájárult. Visszaesés egyedül a mezőgazdaság esetében következett be, ami az élelmiszerpiacon látható folyamatok fényében különösen kedvezőtlen hír - jegyezte meg. A Századvég előrejelzése alapján az év egészét tekintve a gazdaság növekedési üteme 5 százalék körüli lehet. Az elemző kiemelte:

az orosz-ukrán háború leginkább az emelkedő infláción és a gyenge forintárfolyamon keresztül fejti ki hatását a magyar gazdaságra.

Címlapkép: Shutterstock