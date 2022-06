Nagy változások előtt a KATA - De mégis miért és ki járhat ezzel jól?

Időről-időre felmerül a kisadózó vállalkozások tételes adójának átalakítása, megszüntetése idehaza, és az elmúlt napokban intenzív vita alakult ki a témában. Ennek okainak, az átalakítás indokainak, a módosítás lehetséges szempontjainak feltárásában Kocziha Andrea, a Moore Hungary adópartnere volt a segítségünkre.

Az elmúlt hetekben ismét a figyelem középpontjába került a KATA adónem. Varga Mihály pénzügyminiszter két hete a parlamenti meghallgatásán jelezte, hogy a KATA-kérdését meg fogja vizsgálni a kormány, mert a 450 ezres létszám torz szám, nem lehet ennyi valós KATA-adózó. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig a múlt héten a Kormányinfón mondta azt, hogy egyelőre csak szándék van, de mindenképpen az a cél, hogy a KATÁ-val kapcsolatos visszaélések megszűnjenek. A cél az, hogy a kisvállalkozások továbbra is kedvezően adózzanak - sőt, ott még a jelenleginél is kedvezőbb adószabályok jöhetnek a tervek szerint. Ennél több konkrétumot nem említett Gulyás Gergely, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke viszont annál inkább mondott új részleteket egy napokban megjelent lapinterjúban, és szempontokat is megemlített:

fenn kell tartani a kedvezményes adózást az önfoglalkoztatóknak, valamint az alacsony egzisztenciájú vállalkozásoknak,

a rejtett foglalkoztatást vissza kell szorítani,

ideje valorizálni az adószintet, mert 2013 óta az inflációt sem követte le,

az eddigi 12 milliós éves bevételi plafont – ameddig jelenleg fennáll a kedvezményes adózás – 18 milliós szintre emelhetik, de

cserébe az egy megrendelőhöz normál adózás mellett engedélyezett éves 3 milliós számlázási maximum csökkenhet.

Kocziha Andrea, a Moore Hungary Tax Advisory Kft. ügyvezető igazgatója érdeklődésünkre kifejtette, hogy a KATA adónem felülvizsgálata azért kerül elő rendszeresen, mert a tapasztalatok alapján több olyan terület is volt/van, ahol nem az eredeti céljának megfelelően használták az adónemet, hanem például munkaviszony kiváltására, ebből adódóan már évek óta napirenden van az adónem felülvizsgálata alapvetően a visszaélések kiszűrése érdekében.

A szakember emlékeztetett arra, hogy már a 2021-ben bevezetett "büntetőadó" - a 3 millió forint feletti KATÁ-s kifizetésekre - is ezt a célt szolgálta és ennek újabb eszköze lehet az adónem további módosítása vagy más formában történő megtartása.

Kocziha Andrea felvetésünkre arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyugellátás és az egyéb egészségbiztosítási szolgáltatások értékének a rendezését is szolgálhatja a KATA átalakítása az ilyen adózást választók esetében, hiszen a befizetett adó utáni ellátási alap (például táppénz, nyugdíj) alig haladja meg a minimálbér felét.

Ennek következtében félő, hogy a KATÁ-sok alig 30 ezer forint körüli nyugdíjra számíthatnának, ha a továbbiakban a KATA adó emelésére nem kerülne sor

- hívta fel a figyelmet az adószakértő.

Az átalakításban gondolkodó adóügyi kormányzat szem előtt tartja mindenképp, hogy az adónemet igénybe vevő közel félmilllió "kis adózó" többsége jogszerűen alkalmazza a KATÁ-t és számukra valóban nagy könnyebbséget jelent egy több adónemet kiváltó tételes adó fizetése, mind az adóteher nagyságát illetően, mind pedig adminisztrációs szempontból. A tanácsadó ennek kapcsán példaként megemlítette, hogy nem kell havi járulékbevallásokkal bajlódni, csupán évi egy bevallás beadására kell figyelni. Szerinte olyan megoldást kell találni, ami a kisadózók számára továbbra is hasonlóan kedvező adózási környezetet biztosít, megteremtve a társadalombiztosítási szolgáltatások minimálbér emelkedésével arányos emelését, ugyanakkor kizárja az adónem visszaélésszerű alkalmazását/alkalmazhatóságát. Mindeközben nem büntetőleg hat a jogkövető adózókra.

A Moore Hungary adópartnere felvetette, hogy megfontolást igényel a KATA árbevételi határának emelése, hiszen az infláció a KATA alanyokat is érinti. "Az egy megrendelő részére történő értékesítés értékhatárát is fontos lenne az elmúlt év tapasztalatából építkezve felülvizsgálni, és nem büntetni azokat a KATA adózókat, akiknek a tevékenysége nem leplez munkaviszonyt. Emellett az Áfa alanyi mentesség is jelentősen befolyásolhatja a KATÁ-t választókat, tekintettel arra, hogy a KATA adózók jelentős része magánszemélyek részére is nyújt szolgáltatást, akik érzékenyen reagálnának egy 27%-os áremelésre, mely akár a kisvállalkozások ellehetetlenüléséhez vezethet" - érvelt a szakember.

Kiknek jó a KATA?

Jelenleg adóalanyok lehetnek az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaságok, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaságok, valamint az ügyvédi irodák. A jelen szabályok alapján a tevékenységi körre tekintettel nincs igazán korlátozás, csak nagyon kevés tevékenység van kizárva a KATA alanyi körből, mint például a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A változtatás egyik iránya lehet a tevékenységi kör további szűkítése, amellett, hogy vélhetően továbbra is az "önfoglalkoztatók" lesznek elsődlegesen a KATA alanyai.

Arra a felvetésünkre, hogy a KATA átalakítása és a nagyobb szigor segíthet-e a költségvetés stabilizálására törekvő kormánynak akár többletbevételek elérésén keresztül, Kocziha Andrea kifejtette: a rejtett foglalkoztatás megszüntetésének kikényszerítése mindenképpen a költségvetés javára hatna, főleg, ha belegondolunk abba, hogy Parragh László nyilatkozata alapján ennek a körnek az aránya az összes nyilvántartott, mintegy 430 ezer KATÁ-s adóalany 20-30 százalékát is elérheti (ami akár 100 ezer főt is jelenthet).

A Moore ügyvezetője azt is részletezte, hogy miért lenne kedvező a büdzsé oldaláról a KATA szigorítása. Ennek az adónemnek a fizetendő terhe ugyanis jóval alacsonyabb, mint a hagyományos alkalmazotti státuszé. Emellett a KATA mértékének növelése is segítheti a költségvetési bevételek emelkedését. "Ez is egy lehetséges iránynak tűnik, különös tekintettel arra, hogy a KATA 2013-as bevezetése óta nem változott az adó mértéke, főállású egyéni vállalkozó esetében ez továbbra is havi 50 ezer forint, miközben a minimálbér összege több, mint a duplájára emelkedett, az átlagbér pedig 2,3-szeresére növekedett" - mutatott rá.

Kocziha Andrea arról is beszélt a Portfolio-nak, hogy milyen érvek szólnak a KATA teljes kivezetése mellett és ellen. Megítélése szerint egy új adónemet megszokni mindig több időbe telik, mint egy meglévő adónemben történő változtatást lekövetni. "Ugyanakkor kérdéses, hogy miként lehet a régit oly módon toldozgatni-foltozgatni, hogy a fenti célokat elérje. Sokszor ilyen tekintetben egyszerűbb egy teljesen új adónem bevezetése, új alapokkal, tiszta lappal". érvelt a szakember.

"Az azonban mindenképpen fontos, hogy új adónem esetén az áttérés szabályai (akár az új adónemre, akár egyéb jogviszonyra) egyértelműen és jól lekövethetően kidolgozásra kerüljenek. Fontos továbbá azt is hangsúlyozni, hogy egy nagyobb jelentőségű változtatást csak teljes adóévre vonatkozóan célszerű bevezetni" - javasolta a döntéshozóknak.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) érkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) gazdasági évnyitójára a budapesti New York Palotába 2022. február 19-én. Jobbról Parragh László, az MKIK elnöke. Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher