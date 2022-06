Megszólalt a Kórházszövetség új elnöke az orvosi bérekről, várólistákról, ápolóhiányról

Interjút adott az RTL Híradónak a Kórházszövetség új elnöke, Velkey György.

Az interjú fontosabb gondolatai:

Nagyon sokszor elhangzott, hogy önálló egészségügyi minisztérium kellene, Velkey György szerint ennek volna előnye, és örülne, ha így lenne, de borzasztó nagy jelentősége ennek a kérdésnek nincs. Annak viszont örülnek, hogy a szétszabdaltság csökkenni fog. A járvány okozta helyzet miatt is sokféle minisztériumban kellett az ügyeket intézni, és sok helyről jöttek információk, ennek az egyirányúsítása feltétlenül jó lehet.

Velkey szerint meg kell, hogy jelenjen a finanszírozásban az inflációkövetés és az árfolyamkövetés. Olyan helyzetet viszont nem ismer az új elnök, hogy bárki az infláció miatt ne tudott volna gyógyszert beszerezni. A műszerberuházások és az amortizációpótlás hosszabb folyamat, amiben nincsenek nagy lemaradások, a covid idején az életmentő és ezzel kapcsolatos műszerek elég szépen pótlódtak. Semmiképpen nincsen krízishelyzet, húzta alá Velkey.

A kialakult várólistákkal kapcsolatban a Kórházszövetség elnöke elmondta, hogy ez nemzetközi trend, várólisták mindenhol vannak, és Magyarországon sem hosszabbak, mint a legtöbb nyugati országban. A tervezett beavatkozásokra sokszor a kapacitáskihasználások miatt kell várni. A járvány hektikus időszakában megnyúltak a várólisták, és valóban, a kórházfinanszírozási rendszerben a motiváció nem jelenik meg, az, hogy minél több munkával minél több pénzhez jusson egy kórház. A városlista-csökkentő programban ez már megjelenik, erre van dedikált forrás, ez el is indult, a teljesítésfinanszírozás rendbetétele még segítség lesz ebben.

A szakemberhiánnyal kapcsolatban Velkey szerint az egész nyugati világ legnagyobb krízise, az az ápolóhiány. Nagyon nagy az igény az ápolókra, és a mai világban nagyon kevesen választják ezt a hivatást. A gazdagabb országokban ez a hiány jelentős részben a keleti és déli áramlásból pótlódik. Nálunk ilyen jellegű mozgás nincs, és ebből is adódik, hogy Magyarország is nehéz helyzetben van. Ezért fontos az ápolók esetében egy olyan fenntartható és nagy megbecsülést jelentő életpályaprogram kialakítása, ami ezt a kérdést rendezheti. Volt olyan, hogy az orvosi bér nem egészen duplája volt az ápolói béreknek, most pedig négyszerese, de Velkey szerint ma nem keres rosszul egy ápoló, különösen akkor, ha az alapbérek mellett a különböző járulékos összegeket is figyelembe vesszük, de ezzel nem szeretné sugallni, hogy ez elég volna. Az, hogy az ápolói bér körülbelül a fele az orvosi bértáblának, egy megcélozható arány volna.

Az orvosi béremeléssel kapcsolatban a Kórházszövetség elnöke elmondta, hogy ez most valóban méltó bérezés, amit jelen pillanatban az orvosok kapnak. A másik nagy dolog, hogy a paraszolvencia a rendszerből a jelek szerint eltűnt, ami egy korszakos siker.

A járványkezelés sikerességéről Velkey azt mondta, hogy túl vagyunk a járványon, a rossz magyarországi halálozási statisztikákról pedig az a véleménye, hogy az adatok nagyon módszertanfüggőek, azokat az adatokat Velkey nem merné összehasonlítani, és semmiképpen sem mondja azt, hogy a magyar védekezés ne lett volna jó. Az adatok azt mutatják, hogy a magyar emberek egészségi állapota nagyon sok szempontból sokkal rosszabb helyzetből indult.

