3 részvény, ami profitálhat az orosz energiahordozók embargójából

Az orosz olajra kivetett uniós embargó alaposan átrendezheti az olajbeszerzési útvonalakat, és újabb lökést adhat a tengeri szállítmányozási szektornak. Elemzésemben azt vizsgáltam, mely részvények lehetnek az ezzel járó globális változás fő nyertesei.

Az orosz-ukrán háború kitörését követően jelentősen megemelkedtek a tengeri szállítmányozási árak: a BIDY (Baltic Exchange Dirty Tanker) index, mely 17 útvonal olajszállításának az átlagos költségét mutatja, a háború kitörése után 700-ról 1500 dollár fölé emelkedett, és a jelenlegi 1100 dollár fölötti ár is nagyon magasnak mondható historikusan.

Az Oroszországgal szemben bevezetett uniós embargó tovább növelheti a hajózásban érdekelt vállalatok bevételeit, hiszen az energiahordozók kiváltására az egyik megoldás a tengeren keresztül történő beszerzés lehet.

Ebből kiindulva az elkövetkezendő időszakban érdemes közelebbről megvizsgálni a tengeri szállítmányozási cégeket, LNG vállalatokat, illetve hajógyártó cégeket. Noha már így is nagy rali van mögöttük, a jelenlegi geopolitikai környezet újabb lökést adhat a szektornak. Sok kiemelkedő céget találunk az iparágban, azonban az LNG vállalatok közül a Cheniere Energy, a szállítmányozási cégek közül pedig a Frontline és a DHT Holdings teljesíthetik felül a piacot.

Cheniere Energy

A Cheniere Energy Amerika legnagyobb, illetve globálisan a második legnagyobb LNG feldolgozó és beszállító vállalata. A cég legfontosabb piaca Európa, majd ezt követi Ázsia, illetve Latin-Amerika. Azon túl, hogy egyrészt a jelenlegi háborús helyzet, illetve a zöldebb energia iránti keresletnövekedés miatt az LNG igény az elkövetkezendő években drasztikusan fog emelkedni, a Cheniere növekedését az is segíti, hogy folyamatos kapacitásbővítésbe fektet, ami a pénzügyi marzsokat is javítja. A Morgan Stanley elemzői szerint az LNG kereslet 25-50 százalékkal is emelkedhet 2030-ig, aminek hatására a szénhidrogén ára átlagosan 40 százalékkal növekedhet a következő évtizedben.

A vállalat pénzügyi helyzete kiemelkedő, hiszen az alapítás óta kétszámjegyű bevételnövekedést produkált a 2020-as, kisebb csökkenést mutató évet leszámítva.

Idén 108 százalékos, míg 2023-ban 47 százalékos bevételbővüléssel számolnak az elemzők, ezt követően azonban csökkenést várnak a bevételben. Szabad készpénzárama szintén magas: 2021-ben 1,5 milliárd dollár készpénzt termelt, 2022-ben pedig elérheti a 4,4 milliárd dolláros szintet is. Veszteséges volt ugyan az első negyedévben, azonban ez a derivatív üzletek eredményének tudható be. Mint az energiaipari vállalatok többsége, a Cheniere Energy is nagyobb, 31 milliárd dollár körüli adóssággal rendelkezik. Ez ugyanakkor nem jelent gondot, hiszen leghamarabb csak 2023-ban kell törlesztenie 1,5 milliárd dollár értékben. Értékeltség fronton, kisebb diszkonton cserél gazdát a cég papírja előremutató P/E alapon (11,54 vs. 13,011) a szektorhoz képest, azonban a hozammutatók még nem számolnak a kiemelkedő növekedéssel az elkövetkezendő két évben, tehát jelenleg elmaradnak a szektorátlagtól. A Cheniere Energy kilátásai szintén jók, a 2022-es évre megemelték az EBITDA, illetve FCF várakozásokat.

Frontline

A szállítmányozási cégek közül a Frontline is profitálhat a jelenlegi környezetből. A vállalatnak 70 tanker hajója van, amelyeket rövid távú szerződések alapján üzemeltet.

A jelenlegi üzleti környezet kedvező a cég számára, hiszen a szűk olajpiac növeli a keresletet a tankerhajók iránt.

Pénzügyi helyzete stabil, idén azonban egyszeri 20 százalék körüli bevétel-visszaesésre számítanak az elemzők, míg 2023-ban 44 százalékkal, egészen 852 millió dollárra emelkedhet a bevétel. További bizakodásra ad okot, hogy a vállalat bevétele 2025-ben már 1,5 milliárd dollár lehet, ami évesítve 19 százalékos bővülést jelent. Bizalomra ad okot, hogy idén és jövőre is drasztikusan tudja növelni a cég a profit marzsát (2022: 24%, 2023: 46%). A Frontline-nak 181 millió dollár készpénze és rövid lejáratú eszközei vannak, és ugyan az adóssága kicsit több, mint 2,3 milliárd dollár, először majd csak 2023-ban járnak le fizetési kötelezettségei. A cég értékeltsége kedvező, hiszen az előremutató P/E ráta 7,1, ami alacsonyabb, mint a 36 körüli 10 éves átlag. A szektortársakhoz képest is diszkonton forog a papír, hiszen idén a szektor átlagos értéke 11,49, illetve 2023-as számokkal számolva 9,8.

Áprilisban a Frontline és az Euronav vállalatok úgy döntöttek, hogy egyesülnek, és a két cég együttes értéke 4,2 milliárd dollárra emelkedhet. Az egyesült vállalat Frontline néven működik majd, egy igazi iparági óriásként. Összesen 69 VLCC (330 méter hosszúságú hajó), 57 Suezmax (285 méter hosszúságú hajó) és 20 Aframax (245 méter hosszúságú hajó) tengerjárója fogja szelni a hullámokat.

DHT Holdings

A DHT Holdings szállítmányozási vállalatnak 29 modern tanker hajója van, és kifejezetten nyersolaj szállítási tevékenységeket folytat a VLCC, Aframax és Suezmax szegmensekben. Bevételét az olaj ára, illetve a jelenlegi olaj iránti kereslet tolhatja felfelé. Ugyan a vállalat veszteséges, és az első negyedéves teljesítménye is elmaradt a várakozásoktól, a kilátások mégis jók. 2022-ben a bevétel további 5 százalékkal csökkenhet az alacsony spot díjak, illetve kevesebb charter idő következtében, azonban 2023-ban 47 százalékos bevételbővüléssel számolnak az elemzők, illetve 2025-ig éves szinten 26 százalékos növekedés várható, míg a részvényenkénti eredmény éves szinten 110 százalékot emelkedhet. A DHT mérlege szintén kiemelkedő a szektorban, hiszen 58,6 millió dollár készpénze van, illetve további 178 millió dollárnyi rulírozó hitelkerete, tehát a cég likviditása összesen 236,6 millió dollár. A teljes adóssága ezzel szemben 521 millió dollár, a rövid lejáratú kötelezettségeit sokszorosan tudja fedezni.

A tankervállalat jelenleg túlértékeltnek számít előremutató P/E alapján (19,6 vs 11,48) a szektorhoz képest, viszont 2023-as eredménnyel már bőven diszkonton juthatunk a papírhoz (7,9 vs 9,8). 2023-as EBITDA-val számolva szintén azt látjuk, hogy olcsónak számít a szektorhoz képest (5,48 vs 7). A cég jövedelmezősége is nagymértékben javulhat, hiszen még tavaly a cég ROE-ja negatív volt, addig idén már 5,4 százalék lehet, illetve 2023-ban meghaladhatja a 18 százalékot is 0,79-es könyvszerinti értékkel.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Getty Images