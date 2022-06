Bréking! Módosítja a rezsicsökkentést a kormány

Egy különleges időpontban kihirdetett kormányhatározat legutolsó pontjában jelent meg egy első ránézésre komoly horderejű kormánydöntés. A visszaélések érdekében a rezsicsökkentési szabályok módosítására készül a kormány.

Szombaton kihelyezett kormányülést tartottak és az arról szóló döntések meg is jelentek a szombat esti Magyar Közlönyben. Ezekről itt számoltunk be:

Az egyik kormánydöntés azt mutatta be, hogy a különadókon túl a kormány mire készül még a költségvetés kiadási oldalán a deficit csökkentése érdekében. A határozat címe konkrétan ez:

A Kormány 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozata a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről.

Ennek a határozatnak a harmadik pontja a legérdekesebb és legnagyobb újdonság. Ez ugyanis úgy szól, hogy a kormány

felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával tegyen javaslatot a visszaélések elkerülése érdekében a rezsicsökkentési szabályok olyan módosítására,

amely alapján a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatásra kizárólag a lakossági fogyasztó jogosult".

A feladatra Varga Mihály pénzügyminisztert és Palkovics László technológiai és ipari minisztert jelölte ki a kormányfő. Nekik, illetve minisztériumaiknak kell megalkotniuk az új rezsicsökkentési szabályokat július elsejéig.

Emlékezetes, a Portfolio másfél hete beszámolt arról a háttérbeszélgetésről, amelyen Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt jelen. Itt is központi téma volt a rezsicsökkentés fenntartása (a Rezsivédelmi Alap is ezt szolgálja a költségvetésben, vagyis forrást rendel a kormány e mögé), és jelezték, hogy a rezsicsökkentés jelenlegi rendszere a családokra vonatkozóan teljes mértékben fennmarad. Itt annyit mondott még, hogy későbbi kormánydöntés, hogy a cégek és állami társaságok maradnak-e ebben a körben.

A most megjelent határozatnak három lényeges eleme van: 1) kizárólag lakossági fogyasztók maradjanak a rezsicsökkentés rendszerében, 2) cél a visszaélés kiszűrése, és 3) a július elsejei határidő.

Az első pont miatt alapesetben nem valószínűsítjük azt, hogy a lakossági fogyasztók esetében differenciálásba kezdene a kormány, bár az sem kizárt, hogy - ahogy egyes energiapiaci szakértők korábban már valószínűsítették - a lakossági "nagyfogyasztókat" akarja valahogy kiszűrni az állam és valamilyen fajta visszaélésekre hivatkozva nyúl bele a rendszerbe. Egy ilyen döntéssel (a jogosultak körének szűkítésével) egyébként a kormány a rezsicsökkentés költségvetési terheit is csökkenthetné, amire nagy szüksége van a mostani költségvetési kiigazítások közepette. (Érdemes azt is megemlíteni, hogy két hete a kormány épp a visszaélés szót említette, amikor létrehozta a kettős üzemanyagár rendszerét és a külföldiek számára már csak piaci áron engedélyezi a tankolást Magyarországon.)

A július elsejei határidőből kiindulva arra is gondolhatunk, hogy a kormány a rezsicsökkentés rendszerében lévő (vagyis egyetemes szolgáltatásra jogosultak) nem lakossági szereplők esetében készül lépni. Ez nem is lenne váratlan, ugyanis - ahogy azt a kormány tavaly novemberben bejelentette - egy decemberi rendelettel a kormány beemelte a kedvezményes energiaárat nyújtó rendszerbe a kkv-k egy körét. A hírek szerint 33 ezer cég lehet érintett a június végéig tartó kedvezményben. Már ez a rendelet is komoly retorziót helyezet kilátásba azon cégeknek, amelyek esetleg megpróbálnak trükközni. Lehet, hogy a kormány most az ilyen trükközésekre igyekszik reagálni.

Címlapkép forrása: Getty Images