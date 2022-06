Nem várt helyen találhatták meg az elhízás elleni csodakészítményt a tudósok

Egy cukorbetegeknek szánt gyógyszer hozhat áttörést az elhízás elleni harcban, a kutatók szerint ennek a gyógyszernek a heti adagja jelentős súlycsökkenéshez vezet az elhízott embereknél - számol be a hírről a The Guardian

A New England Journal of Medicine című orvosi folyóiratban megjelent kutatás szerint a vizsgált cukorbetegség elleni gyógyszer segíthet az elhízott embereken, ugyanis a 72 hetes kísérlet résztvevői testsúlyuk akár 20%-át is elveszítették.

A vizsgálat során 2539 túlsúlyos vagy elhízott résztvevőt véletlenszerűen négy egyenlő csoportba osztottak. Az egyik csoportnak 72 héten keresztül hetente egyszer saját maguk által beadott placeboinjekciót adtak, míg a másik három csoportnak 5 mg, 10 mg, illetve 15 mg tirzepatid nevű gyógyszert ajánlottak. Valamennyi résztvevő rendszeres életmód-tanácsadásban is részesült, hogy segítsenek nekik betartani az alacsony kalóriatartalmú étkezést és a heti legalább 150 perc testmozgást.

A résztvevők testsúlya átlagosan 104,8 kg, azaz 16,5 kilogramm volt, 94,5%-uk pedig elhízottnak minősült. A többség fehér bőrű és nő volt, és egyiküknek sem volt cukorbetegsége.

A kijelölt elvárásokat teljesítők - a minta közel 82%-a - eredményei azt mutatják, hogy a 72 hetes időszak végére

a hetente 5 mg tirzepatidot kapó résztvevők átlagosan 16,1 kg-ot, a 10 mg-ot kapók átlagosan 22,2 kg-ot, a 15 mg-ot kapók pedig átlagosan 23,6 kg-ot fogytak. A placebo injekciót kapók átlagosan 2,4 kg-ot veszítettek.

A lap megjegyzi, hogy a tanulmányra azt követően került sor, hogy az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi és Gondozási Intézete (Nice) februárban jóváhagyta egy másik gyógyszer, a szemaglutid alkalmazását az elhízottak bizonyos csoportjai számára. Az egyik professzor az eredményekkel kapcsolatban elmondta, hogy a szemaglutidhoz hasonlóan a tirzepatid is úgy működik, hogy a szervezetben lévő hormonokat utánozza, amelyek segítenek az embereknek az evés utáni teltségérzetben, és amelyeknek szintje gyakran alacsony az elhízott embereknél. Míg azonban a szemaglutid csak egy hormont utánoz, addig a tirzepatid kettőt, ami magyarázatot adhat arra, hogy az utóbbi miért tűnik nagyobb hatásúnak – tette hozzá.

Vannak azonban mellékhatások is: a tirzepatid nagyobb dózisai nagyobb súlycsökkenést eredményeznek, de több mellékhatást, főként hányingert, hányást és hasmenést okoznak, míg a gyógyszercsoporttal kapcsolatban a hasnyálmirigyre gyakorolt hatásai jelentik a legnagyobb gondot. Ráadásul a szakértők szerint ezek a gyógyszerek csak addig hozzák ezeket az eredményeket, amíg szedik őket.

A WHO szerint az elhízás évente 1,2 millió ember halálát okozza Európában, és az Egyesült Királyságban az egyik legrosszabb az elhízottak aránya.

