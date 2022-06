Pünkösdhétfőn is tombol a háború: jelentős veszteségek Ukrajnában

Több mint 100 napja tart az ukrajnai háború, amelynek az intenzitása továbbra sem csökken, sőt, az orosz erők az ukrán vezérkar szerint megerősítik az egységeiket a Szlovjanszkhoz vezető utakon, miközben a kelet-ukrajnai város felé irányuló offenzíva folytatására készülnek. A közeli Szeverodonyeckben is folytatódtak a harcok, beszámolók szerint a heves összecsapásokban teljes alakulatok vesznek oda. Közben Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arról számolt be, hogy több robbanást is lehetett hallani az ukrán fővárosban vasárnap hajnalban, amelyet megelőzően megszólaltak a légvédelmi szirénák is. Természetesen nem csak a csatatereken, hanem a nemzetközi politikai porondon is zajlanak az események: Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, Vlagyimir Putyin történelmi hibát követett el Ukrajna megtámadásával, míg Joe Biden amerikai elnök már arról beszélt egy sajtótájékoztatón, nem zárható ki, hogy végül Ukrajna Oroszországnak adja területeinek egy részét a béke érdekében. Az elmúlt órák legfontosabb hírei: 1. Emmanuel Macron francia elnök szerint Vlagyimir Putyin történelmi hibát követett el Ukrajna megtámadásával, amelynek következtében elszigetelődött.2. Rendkívül heves összecsapások zajlanak Szeverodonyeck térségében, beszámolók szerint teljes alakulatok vesznek oda a harcokban. 3. Joe Biden amerikai elnök egy sajtótájékoztatón kijelentette, nem zárható ki, hogy Ukrajna végül Oroszországnak adja területeinek egy részét a háború lezárása érdekében. 4. A Reuters beszámolója szerint vasárnap hajnalban több robbanást is lehetett hallani Kijevben, amelyeket megelőzően működésbe léptek a légvédelmi szirénák az ukrán fővárosban.