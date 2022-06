Sosem gondoltuk volna, de ez is egyre nagyobb luxussá válik

Drasztikus áremelkedés tapasztalható a nyomtatott könyvek piacán, már kevés könyv érhető el 3000 forint alatt. Európa papírhiánnyal küzd, és a kiadók árszabását nem könnyíti meg az energiaárak ugrásszerű növekedése sem. A nyomdai szakemberek nem számítanak helyzet rövid vagy középtávú javulására, amelyet a vásárlók is érezhetnek majd pénztárcájukon. Ezen problémákra olcsóbb és fenntarthatóbb megoldást jelenthetne az e-könyvek terjesztése, azonban ez a piac jóval összetettebb, mint azt elsőre gondolnánk. Cikkünkben kiadók képviselői beszélnek a könyvpiacot érintő kihívásokról, valamint arra is válaszokat kaptunk, hogy miért nem juthatunk olcsóbban e-könyvekhez.

Sárközy Bence, a Libri Kiadói Csoport ügyvezető igazgatója a Portfolio érdeklődésére ismertette, hogy a könyvek kereskedelmi árának emelkedése nem csupán a 2022-es drágulás léptéke miatt van, hanem inkább az elmúlt 6–8 hónapban történt folyamatos alapanyag- és nyersanyag-áremelkedés miatt, és ez szerinte előre láthatóan nem ért még véget.

Mostanra jutott odáig a dolog, hogy a komfortosnál jobban be kell vonni a könyvvásárlókat is a terhek viselésébe.

Ráadásul ahogy a papírbeszállítók és a nyomdák sem tudnak a kiadóknak megnyugtatóan nyilatkozni arról, hogy mikor és milyen beszerzési árakkal érhető el a plafon, így ezt az igazgató sem tudja előre jelezni. Sárközy Bence szerint már jó pár évvel ezelőtt meghaladták a 3000 forintos átlag könyvárakat, amelyek emelkedése nemcsak az alapanyagok és szolgáltatások árával, hanem a kereskedelemben értékesíthető átlagos darabszámmal is összefüggésben van: minél alacsonyabb a példányszám, annál magasabb a fajlagos költség.

Európában a Skandináv országok a meghatározó papírgyártók. A papírhiányt és drágulást egyrészt az okozza, hogy a koronavírus-járvány kitörésekor ugrásszerűen megnőtt az igény a csomagolóanyagok iránt. Ezt csak tovább fokozza az, hogy a csomagolásban/élelmiszerkereskedelemben egyre inkább igyekeznek a műanyagot papírral kiváltani - magyarázta a Portfolio-nak Lénárt Szabolcs, az A4C Books Kiadó szakmai vezetője, aki hangsúlyozta, hogy a csomagolóanyagok teljesen más alapanyagot igényelnek, mint a könyvek. Mivel a papírgyártás rendkívül víz- és energiaigényes tevékenység, sok papírgyár folyó mentén található, és több közülük saját vízerőművel vagy gázerőművel saját magának termeli az energiát. Az energiaárak ugrásszerű növekedése miatt egyes gyárak felhagytak a papírgyártással, egyszerűen a saját erőművük által termelt elektromos áramot értékesítik. Ettől függetlenül az energiaárak növekedése is jelentősen megdrágítja a papír(alapanyag) gyártását.

Így a nyomdai szakemberek nem számítanak arra, hogy rövid vagy középtávon javulna a helyzet, szerintük inkább az várható, hogy kiadók csökkentik a kiadott címek számát és/vagy az első nyomáskor nyomott példányszámot, ezáltal csökken valamelyest a kereslet a könyvgyártáshoz használható papír iránt.

Sárközy Bence rávilágított arra is, hogy a műnyomó és az ofszetpapírok (különösen a vastagabb grammsúlyú alapanyagok esetén) 200–250%-os dráguláson mentek keresztül az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest. Ebből a legdrámaibb a tavalyi utolsó negyedév volt, ekkor majdnem 100%-os volt az áremelkedés. A táblalemezek/GC1-es kartonok drágulása szintén 200% körüli. Az árak elszabadulása mellett az alapanyagok beszerzése is nehézkessé vált, akadoznak az ellátási láncok (sztrájkok, gyárleállások, gyártósorok átállítása csomagolóanyagokra a Covid miatti korlátozások idején – amikor felélénkült a házhozszállítás, üzemanyagár-emelkedés, logisztikai problémák...). Elnagyolt példa, de amit tavaly év végén még le tudtunk gyártani 500 Ft/db áron, annak az ára január-februárra 650–700 Ft/db lett, kiviteltől függően. A drágulás most épp lassulni látszik a volumenizált papíroknál, de az ofszet- és műnyomójellegű papírok árai tovább emelkednek. A kreatív, különleges papírok beszerzése nehézkes, már-már lehetetlen, gyakran hónapokat vesz igénybe, és akkor is, ha már legyártották, további hónapokkal csúszik a várható szállítási határidő.

Mindezekhez képest az írók díjazása nem befolyásolja a késztermék árakat, hiszen a szerzői jogdíjakat (a törvény által előírt módon) százalékosan, a bolti ár alapján, eladások után fizetik, legfeljebb ennek egy részét előlegezik meg – az pedig kiadótól és szerzőtől függ, hogy mekkora részét.

Mivel a szerzőknek százalékos részesedése származik az értékesítésből, így, ha drágul a termék, korrekt esetben az ő díjazásuk is követi a drágulást.

A könyvekkel kapcsolatos egyéb munkafolyamatok, a kiadói bérek és az alvállalkozók díjazása megint más kérdés: az inflációtól és az energiaárak növekedésétől nem tekinthetünk el, mindenki drágábban szolgáltat - tette hozzá.

Lénárt Szabolcs megjegyezte, hogy a kiadók nem tudják tovább finanszírozni növekvő költségeiket, amelyet elsődlegesen a nyomdai áremelkedés okoz, de az igénybevett szolgáltatások - tördelési, lektorálási díj, fordítói díj stb. - esetében is áremelkedés tapasztalható, hasonlóan a bérköltségek általános drágulásával. Jellemzően 4 és 8 ezer forint közötti borítóárú könyveket ad ki az A4C Books Kiadó, néhány könyvüknél az elmúlt időszakban már árat emeltek (a már korábban kiadott könyveik újranyomásakor), jellemzően 400-500 Ft-ot. A már előkészületben lévő új könyvüket már eleve 4990 Ft helyett 5490 Ft-ért tervezik majd megjelentetni. Az áremelés mellett igyekeznek olcsóbb kivitelben megjelentetni a könyveiket, pl. keménytáblás borító helyett az idei könyvet már puha borítóval tervezik.

A kiadó egyik könyvére 2020. októberi nyomdai ajánlat darabonként 420 forint volt, 2021 októberében már 515 forint, 2022 januárjában pedig 657 forintos ajánlatot kaptak. Egy másik kiadványuk esetében a 2021. áprilisi nyomdai ajánlat példányonként 848 Ft, a 2022. februári ajánlat pedig már 1290 Ft volt.

A Portfolio piaci információi szerint mivel a nagykereskedők (Líra, Libri stb.) bizományosi árrése 50-55% között mozog (vagyis a kiadó a borítóár 45-50%-át kapja meg), könnyen kiszámolható, hogy egy ilyen mértékű előállítási költségemelkedés jelentős mértékben csökkenti a kiadók hasznát.

További problémát jelent a bizonytalanság, a nyomdák a papírbeszerzési nehézségek és a napi papírárak miatt indikatív ajánlatot adnak, a végleges árat akkor tudják garantálni, amikor a megrendelést követően beszerezték a gyártáshoz szükséges papírt. A korábbi 30 napig érvényes árajánlatokról már szó sincsen.

Nagyon nehéz így kiadóként előre tervezni, hiszen egy könyv kiadása több hónapos folyamat - magyarázta Lénárt Szabolcs, aki kitért arra is, hogy a kiadási terveiket nem veti vissza ez a költségnövekedés, azt "gondoljuk, a fogyasztók is tisztában vannak a helyzettel, és elfogadják/elviselik a rájuk áthárított áremelést" - húzta alá.

Van üzleti potenciál az e-könyvekben?

Csordás-Takács Attila, az eKönyv Magyarország Kft. ügyvezetője a Portfolio-nak elmondta, hogy folyamatosan és stabilan emelkedik a kereslet az e-könyvek iránt, a nyomtatott piacon észlelhető drágulás ellenére nem közelíti meg a koronavírus-járvány kitörésekor tapasztalt forgalomrobbanást. 2012-ben az eKönyv Magyarország mintegy ezer e-könyvet forgalmazott, mostanra 32 ezer körül van a kínálat, ez annak köszönhető, hogy a kiadók az e-könyvek megjelentetését felvették a gyakorlatukba, ugyanakkor túlzás lenne azt állítani, hogy a bevételek jelentős része innen származik a kiadóknak. Az e-könyvek annak ellenére, hogy nincs nyomda- és raktározási költségük relatíve drágák, a nyomtatott példányokhoz képest 30-40 százalékkal kérnek kevesebbet értük. Az e-könyv árát többnyire a print könyvek árából kalkulálják, így a szektort érő kedvezőtlen hatások (alapanyaghiány, infláció) mind az új nyomatokat, mind az utánnyomásokat érintik. Úgy véli, hogy pénzügyileg nehéz időszakok esetén az emberek általában a kulturális költéseikben húzzák meg a nadrágszíjat, azonban itt még nem tartanak, az áremelkedések ellenére stabil a kiadók forgalma.

Óriási csapás kiadói és árképzési szempontból, hogy míg a nyomtatott könyvek áfája 5 százalék, addig az e-könyveké 27 százalékos, mivel utóbbi szolgáltatásnak számít, emiatt pedig sokkal kisebb a nettó ár, amellyel tudnak kalkulálni a kiadók.

Egy uniós irányelv miatt nem lehetett mérsékelni a nyomtatott könyvek szintjére az e-könyvek áfakulcsát, azonban ezt eltörölték.

Csordás-Takács Attila tudomása szerint Magyarországon kívül az összes tagállamban csökkentették az e-könyvek áfa szintjét a print adókulcsára. Magyarországon ez még várat magára, pedig hatalmas lehetőség lenne abban, ha az európai normákhoz tudnánk igazodni. Felméréseik azt mutatják, hogy az emberek ezer forintnál többet nem hajlandók elektronikus könyvre költeni, a gyakorlat azonban szöges ellentétben áll ezzel. A kiadóknak különböző árazási gyakorlata van: van, aki féláron adja az e-könyvet, de inkább a 30-40 százalékos kedvezmény a jellemző az e-könyvekre. Nem feltétlenül ösztönző erő az e-könyv vásárlása során az árazás, sokkal fontosabb, hogy újdonság legyen és kiemelt szempont, hogy azonnal hozzá lehessen jutni. Utóbbi funkciót egy darabig a kalóz oldalak betöltötték, azonban mostanra visszaszorulóban vannak, a bestsellerek persze előfordulnak torrent oldalakon, ugyanakkor nem feltétlenül azonnal és jóval kisebb arányban, mint korábban. Az emberek lassan megértik, hogy ha értékes tartalomhoz szeretnének a jövőben is hozzájutni, akkor arra költeniük kell a jelenben is.

A Librinél a digitális tartalom gyerekcipőben jár, sokkal magasabb az áfája, mint a papírkönyvnek, emiatt az árképzése sem fogyasztóbarát. Az e-könyv emiatt alig pislákol, a e-hangoskönyv-üzletág pedig még csak most indul. Másutt ezek már vonzó platformokon, hatalmas címszámban, fogyasztásra készen várták a vásárlókat még a vírusválság előtt - közölte a Libri Kiadói Csoport ügyvezető igazgatója.

Lénárt Szabolcs arról számolt be, hogy az A4C Books Kiadó nem ad ki e-könyveket, mert

a 27%-os áfája és az e-könyv után fizetendő magasabb szerzői jogdíj miatt egyáltalán nem éri meg.

Egyszerűen nem tudnák az e-könyvet a nyomtatott könyvnél érzékelhetően olcsóbban adni ahhoz, hogy az egy példány utáni nyereségünk ne csökkenjen számottevően. Az e-könyvek piacán azt érzékelik, hogy a néhány évvel ezelőtti gyors felfutás lelassult, megállt, egyáltalán nem érzik annak veszélyét, hogy a nyomtatott könyveknek rövid távon vége lenne. A forgalmi adatokból az látszik, hogy a karácsonyi időszak a könyv piacán is rendkívül erős, tehát a könyv sokak által keresett ajándék, amelyet ráadásul az e-könyv formátumából adódóan nem annyira tud betölteni.

Csordás-Takács Attila szintén azt gondolja, hogy praktikusabb az elektronikus könyv, azonban az ajándékozási funkciót nem tudja betölteni. Továbbá környezetbarátabb megoldás is, mint a nyomtatott könyvek kiadása, szállítása, tárolása az e-könyveknek, amelyeknél sokáig tartottak attól, hogy kannibalizálni fogják a print könyvpiacot. Habár emelkedett, jelenleg 1-2 százalékot tesz ki az e-könyvek aránya, azonban a nyomtatott könyvpiac eltűnésére még várni kell.

