Megérkezett a vágtató infláció Magyarországra, de ez még nem a vége

Az áprilisi 9,5 százalékról májusban szinte biztosan a lélektani 10 százalékos határ fölé emelkedett az infláció Magyarországon. Ez azonban még nem jelenti, hogy tetőzött volna az áremelkedési ütem, a következő hónapokban jó eséllyel láthatunk majd ebben az évezredben még nem tapasztalt inflációt. Az is egyre biztosabbnak tűnik, hogy éves átlagban sem ússzuk meg a kétszámjegyű áremelkedést.

Nincs megállás az áremelkedésben

Már áprilisban megközelítette a 10 százalékos lélektani határt a magyar inflációs ráta, ez több mint húsz éve, 2001 júniusa óta nem látott csúcsot jelentett. Várhatóan folytatódik az emelkedő tendencia még néhány hónapig, Virág Barnabás, az MNB alelnöke a múlt héten már arról beszélt, hogy májusban 10,5% körül lehetett az áremelkedési ütem a jegybank adatai szerint.

Éppen ezért nem meglepő, hogy az elemzői vélemények is beleolvadnak ebbe a jegybanki kommunikációba, a Portfolionak nyilatkozó szakemberek átlagosan 10,5%-os áremelkedést várnak, az előrejelzések szűk sávban, 10,2-10,6 százalék között szóródnak.

Májusban is rendkívül erős maradt az árnyomás a gazdaságban, a még mindig erős belső kereslet mellett az intenzív külső árnyomás (amit a termelői árak alakulása is jól jelez) gyakorlatilag akadály nélkül gyűrűzik be a fogyasztói árakba – emelte ki Trippon Mariann. A CIB Bank elemzője szerint az élelmiszerek esetében továbbra is átlag feletti a drágulás, de a többi termékcsoportban is erős havi árdinamikát várhatunk.

Szinte minden téren, de leginkább az élelmiszereknél folytatódik az áremelkedés, döntő részben a külső sokkhatások miatt, az erős belső kereslet pedig támogatja az árak áthárítását – értett egyet szinte mindenben kollégájával Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője. Számos élelmiszer pályán folytatódnak az átárazások, a búzaárak robbanása miatt a következő hónapokban tovább emelkedik a liszt ára, ami ugyan a kiskereskedelemben nem jelenik meg, de a teljes sütőipart érinti, ezért nyáron tovább fognak drágulni a pékáruk is – tette hozzá.

Az általános drágulást fokozhatta a gyengébb forint, és az, hogy az egyre magasabb infláció miatt a háztartások előrehozzák fogyasztásukat, illetve igyekeznek az első negyedévben kézhez kapott állami juttatásokat mielőbb elkölteni, leginkább tartós fogyasztási cikkekre, lakásfelújítással kapcsolatos termékekre és szolgáltatásokra – emelt ki egy újabb tényezőt Halász Ágnes, az Unicredit Bank elemzője.

Meddig emelkedik még?

Az elemzők kivétel nélkül arra számítanak, hogy nem a májusi adat lesz még a csúcs, valamikor szeptember körül tetőzhet az áremelkedési ütem, akár 11% feletti csúcs is jöhet. Sőt, Trippon Mariann szerint még decemberben is 10 százalék felett lehet az árindex, érdemi lassulásra csak a jövő év második felétől számíthatunk.

A történelmi csúcsok között ez azt jelentheti, hogy most még nem biztos, hogy megdől a 2001 áprilisi 10,6%-os csúcs, a következő hónapokban viszont jó esély van erre. Az pedig

ebben az évezredben még nem látott inflációt jelentene,

hiszen 1999 decemberében volt 11,2% a hivatalos adat. Ha pedig az is megdől, akkor 1998 októberéig kell visszalapozni, hogy 12 százalék feletti adatot lássunk.

A májusi adatokban az előző havinál is erőteljesebben látszik majd a háború hatása, amely különösen az élelmiszerek esetében lesz jelentős. A háború elhúzódása, a forint további gyengülése, illetve a különadók, a jövedéki adó és a chipsadó emelése nyomán az infláció tetőzése a korábban vártnál később és magasabb szinten várható, így az év egészére vonatkozó prognózist is felfelé kell módosítani – emelte ki Regős Gábor. Bár az idei évben az inflációt felfelé húzó tényezők jelentős része a jövő évben már reményeink szerint nem lesz jelen a piacon, az inflációs várakozások növekedése miatt a pénzromlás gyors lassulására nem számítunk – tette hozzá a Századvég Gazdaságkutató szakértője.

Sok múlik az árstopokon

Az infláció szempontjából kulcskérdés lehet, mi lesz az árstopok további sorsa, elsősorban az üzemanyagok 480 forintos hatósági ára lehet ebből a szempontból érdekes. Az élelmiszerek esetében bevezetett korlátozás ugyanis jóval kisebb hatással van az inflációs rátára, mivel a hét kiválasztott alapvető élelmiszer súlya nagyon alacsony a teljes kosárban.

Jelenleg július elsejéig vannak hatályban az árstopok, azonban az utóbbi napokban egyre több kormányzati nyilatkozat utal arra, hogy ismét meghosszabbításra kerülhetnek. Így egyelőre az is kérdés, hogy az idén kivezeti-e a kormány ezeket az átmenetinek tekintett intézkedéseket. Amíg ennyire magas, 10 százalék körüli az infláció, addig jó eséllyel nem fognak a hatósági árak megszüntetésével egy újabb jelentős egyszeri sokkot felvállalni.

Az év vége felé bázishatások miatt már mérséklődhet az infláció, és amennyiben nem lesznek további sokkok, a jövő év elejétől meredeken csökkenhet – emelte ki Suppan Gergely. Szerinte kedvező, hogy egyes nyersanyagok, különösen az ipari fémek ára már jelentősen korrigált a háború kitörését követő emelkedés után.

Ezzel ellentétben Halász Ágnes szerint az is lehet, hogy csak jövőre, az árstopok feloldása után tetőzik majd az infláció, egyelőre sok a bizonytalanság. Szerinte amíg erősödik az árnyomás és jelentősek a felfelé mutató kockázatok, addig nem valószínű, hogy megszűnnek ezek a kormányzati intézkedések.

Címlapkép: Getty Images