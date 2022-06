Balaton-koktéllal, lángossal és bankkártyás fizetéssel is várja utasait a MÁV

Június 9-étől a tavalyival megegyező járatszámmal és járatsűrűséggel közlekednek a részben már felújított étkezőkocsik a főszezonon kívül, az elő- és az utószezonban is a Balaton InterCity vonatokban, a déli parton, Keszthelyig. Az elő- és az utószezonban ez napi 14, a főszezonban pedig napi 16 vonatot jelent - írja honlapján a vasúttársaság.

Minden Balaton InterCity vonaton lehet a nyári főszezonban étkezőkocsiban utazni, amelyek közül kettőnek már frissen megújult a külső és belső arculata, valamint korszerű konyhatechnikai eszközökkel bővültek. Az étkező-bisztrókocsik utastere két részre oszlik: az éttermi részben öt négyfős és öt kétfős asztal található, tehát összesen harminc hellyel rendelkezik. A kocsik másik végében lévő bisztrórészben három box és egy bárpult található bárszékekkel, itt huszonegy fő tud leülni - írja a MÁV.

A MÁV-START frissíti kínálatát: a népszerű START Burger, valamint a csapolt sörök maradnak, de a streetfood vonalat erősítve helyben kisütött, ízletes lepényeket is készítenek, lesz lángos snack és grillkolbász-tál is. Emellett a desszert- és az italkínálat is változik, többek között Balaton-koktéllal, fröccs- és long drink ajánlatokkal várják az utasokat a fedélzeten.

Minden étkezőkocsikban lehetőséget biztosít a vasúttársaság a bankkártyás fizetésre, Magyarország területén pedig valamennyi SZÉP-kártyát is lehet használni.

Várhatóan a főszezon kezdetétől, június 18-tól IC+ bisztrókocsik is közlekednek a Balaton északi partján, a Kék Hullám és Levendula InterCity-vonatokban.

Címlapkép forrása: MÁV