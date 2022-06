Ez a nagyvállalat meglépte, jöhet a négynapos munkahét!

A spanyol távközlési óriáscég Telefonica felajánlja alkalmazottainak a négynapos munkahét lehetőségét, kiterjesztve ezzel egy kísérleti programot, amely eddig mintegy 150 dolgozót érintett - közölte szerdán három, az ügyet ismerő forrás.

A megállapodás értelmében a dolgozók 12 százalékos fizetéscsökkentésért cserébe a jelenlegi 37,5 óra helyett heti négy napot, azaz 32 órát dolgozhatnának önkéntes alapon - mondta egy szakszervezeti forrás. A kísérleti projektet 2021-ben indították el a szakszervezetekkel a koronavírus-járványt követő szélesebb körű tárgyalások részeként,

most szeptembertől pedig mintegy 17 000 alkalmazott számára lesz elérhető a lehetőség

- mondták a források.

A rövidebb munkahétről már egy ideje vitatkoznak Európában, a legfrissebb kezdeményezésről épp a napokban számoltunk be: hétfőtől több ezer brit munkavállaló kezdte meg a négynapos munkahét kipróbálását, a világ legnagyobbnak tartott kísérleti programjában mintegy 70 vállalat vesz részt. A téma a világjárvány alatt került leginkább a reflektorfénybe, egyes kísérleti projektek pedig nem is terveznek bércsökkentést, amennyiben a négynapos munkahét alatt is sikerül fenntartani a megfelelő termelékenységi szintet.

Az egyes Telefonica-egységek alkalmazottainak legfeljebb 10 százaléka vehet részt a programban. A most jelentkező alkalmazottak 2022 utolsó negyedévében csatlakozhatnak a programhoz, de a vállalat és a szakszervezetek tárgyalnak annak éves meghosszabbításáról.

