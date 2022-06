Dermesztő árak jönnek az árstop megszüntetése után a boltokban

Június végéig biztosan maradnak az árstopok a boltokban, és könnyen lehet, hogy a kormány utána is meghosszabbítja az intézkedést. Egy idő után azonban minden bizonnyal eltörlik a kiválasztott élelmiszerek árstopját. Ekkor hatalmas áremelkedés lesz ezeknél a termékeknél.

Évtizedek óta nem látott inflációt mérnek Magyarországon, ahogy a világ számos más országában. Hazánkban különböző árstop-intézkedésekkel igyekszik leszorítani a kormányzat az inflációt, ám így is 10,7%-ra emelkedett a pénzromlás üteme.

A rezsiárak befagyasztása lefelé húzza az inflációt, ahogy az üzemanyagok árstopja is, a benzinkutasok ugyanis nem tudják beépíteni más termékbe a hatósági ár miatti veszteséget. Az infláció mérséklése lenne a célja az élelmiszer-árstopnak is, ám ennek a hatása már kétséges.

Az élelmiszerboltok döntő többsége ugyanis könnyedén építi be többszáz vagy többezer más termék árába az árstoposokon elszenvedett veszteséget, hiszen a kereslet erős (a bérnövekedés és az egyszeri juttatások miatt). A legnehezebb helyzetben a kisboltok vannak, amelyek egyébként is drágábbak és kevesebb féle termékkel rendelkeznek (nagyobbat kell emelni, mint azoknak, akik több terméken oszthatják el a veszteséget, ám ez korlátos, hiszen így is "drágák").

A friss inflációs adatok nyomán meg tudjuk nézni, hogyan alakult az árstopos termékek helyettesítőinek ára. Ebből egyrészt azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az élelmiszer-árstop nem fékezte meg a helyettesítő termékek árának emelkedését a boltokban, másrészt sejthetjük, mennyi lenne az árstopos termékek piaci ára.

A csirkemell az árstopos termékek közé tartozik. A bontott csirke és a csirkecomb ára azonban 40% körüli mértékben emelkedett tavaly október óta. Ezek alapján pedig nem 1600, hanem 2200 forint felett lett volna a csirkemell ára májusban.

Miután a beszerzési-feldolgozói árak tovább nőnek, így a csirkemellen elkönyvelt veszteség a boltoknak nőni fog a következő időszakban, vagyis az árstop feloldásával még magasabb árakkal találkozhatunk majd.

A sertéscomb sem 1500 forint lenne - mint ahogy az a KSH fogyasztói átlagárai mutatják -, hanem 1900 forint körül mozogna. A sertéskaraj ára 25%-kal nőtt, így minden bizonnyal a comb is hasonló mértékben drágult volna árstop nélkül.

A pasztőrözött ESL tej is több mint 25%-kal drágult, így a 277 forintos UHT tej ára már 350 forint felett lenne.

A rétesliszt ára 45%-kal nőtt az árstop bevezetése óta. A finomliszt ára természetesen nem változott, ám ha nem lenne árstop, akkor nem 212 forint, hanem 300 forint körül lenne a finomliszt ára.

Másik két árstopos termék, a cukor és az olaj árát nehezebb becsülni, hiszen alapvetően nincs helyettesítő termékük az inflációs kosárban, és már olyan rég lehetett piaci árat látni ennél a két terméknél, amelyek hatalmas bizonytalanságot jelentenek; ám az étolaj beszerzési árának drasztikus emelkedése nem sok jót sejtet, az 1000 forint feletti literenkénti fogyasztói ár egy nagyon óvatos becslés.

