Egyiptommal és Izraellel is gázalkura készül az EU

Az orosz gázról való leválással összefüggésben Egyiptommal és Izraellel készül aláírni egy gázvásárlási megállapodást az Európai Unió – rajzolódik ki abból az egyetértési megállapodástervezetből, amelybe a Reuters nyert betekintést és amely az aláírásától kezdve 9 éven át rögzítené az együttműködés kereteit.

Miután az elmúlt hetekben több fontos gázmegállapodást, tervet is bejelentett az EU (Katar, Egyesült Államok, Azerbajdzsán, stb.) az orosz gázról való mielőbbi, minél teljesebb leválás érdekében, nemrég azt jelezte, hogy Egyiptommal és Izraellel is tervez megállapodásokat, most pedig kiszivárgott ennek az egyetértési megállapodástervezete. Ez nem véletlen, mert jövő héten Kairóba látogat Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök, így tehát most mehetnek a háttérben a végső egyeztetések az uniós tagállamok között, illetve a két említett országgal, hogy milyen keretekben egyezzenek meg.

A mostani anyag a Földközi-tenger keleti medencéjéből származó földgázimport fellendítését célozza az orosz gázimportról való leválás érdekében és így érintheti egyes uniós tagállamok mellett Egyiptomot és Izraelt is.

Az Európai Unióba szállítandó földgáz vagy az Egyiptomi Arab Köztársaságból, Izrael Államból vagy a kelet-mediterrán térség bármely más forrásából származik majd, beleértve a térségben lévő uniós tagállamokat is

- áll a kilencoldalas dokumentumban.

A megállapodástervezet meghatározza a három partner közötti megerősített együttműködés elveit, de nem mondja meg, hogy az EU mennyi földgázt importálna, és nem határozza meg a szállítások ütemezését sem. Az viszont benne van, hogy cseppfolyósított földgáz (LNG) infrastruktúrát is használnának Egyiptomban, amely egyébként is regionális földgáz-központtá kíván válni.

Egyiptom most még viszonylag kis mennyiségű földgázt exportál az EU-ba, Izrael már jelentősebb gázexportőr, de mindkét ország arra számít, hogy az elkövetkező években növelni fogja a kitermelést és az exportot. A Refinitiv Eikon adatai szerint Egyiptom tavaly 8,9 milliárd köbméter LNG-t exportált, viszont 2022 első öt hónapjában már 4,7 milliárd köbmétert, ami jól jelzi a felfutó termelést és exportot, igaz ennek nagy része Ázsiába ment eddig.

Izrael a következő néhány évben a projektek bővítése és az új mezők üzembe helyezése révén a gáztermelés megduplázására, évi mintegy 40 milliárd köbméter kitermelésére készül iparági tisztviselők szerint.

A hírügynökség által látott megállapodástervezet értelmében Egyiptom megvásárolhatná az EU-ba vagy más országokba az egyiptomi infrastruktúrán keresztül szállított gáz egy részét, és Egyiptom ezt saját fogyasztásra vagy exportra is felhasználhatná.

A felek együttműködve dolgoznak majd azon, hogy … felgyorsítsák a földgáznak az EU-ba történő exportját

- áll a dokumentumban, amelynek aláírása azonban nem ró kötelező jogi vagy pénzügyi kötelezettséget az aláírókra.

A tervezet kényes része az, miszerint az EU új infrastruktúrát finanszírozhatna, ha az összhangban van azzal a kötelezettségvállalásával, hogy nem ösztönzi a harmadik országokban a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos infrastrukturális projektekbe történő minden további beruházást, "kivéve, ha azok teljes mértékben összhangban vannak egy ambiciózus, világosan meghatározott, az éghajlat-semlegesség felé vezető úttal". A kibocsátáscsökkentési és a földgáz szén-dioxid-mentesítési technológiák fejlesztésére is lehetne forrásokat biztosítani az anyag szerint.

A partnerek a gázinfrastruktúrából származó metánszivárgások csökkentése érdekében lépnek fel, megvizsgálják a kipufogógáz-kibocsátás és a fáklyázás csökkentésére szolgáló új technológiákat, és feltárják az összegyűjtött metán felhasználásának lehetőségeit a teljes ellátási láncban - áll a tervezetben.

Címlapkép forrása: Getty Images