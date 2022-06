Elárulta Varga Mihály, hogy mire költik a devizakötvényekből befolyó pénzt

A pénzügyminiszter rámutatott, hogy „a befektetők a háború ellenére is bíznak a magyar gazdaságban” és „a magyar kötvények iránt kétszeres volt a kereslet”. Amint azt a részletes adatok alapján ma reggel megírtuk: mintegy 6,7 milliárd eurónyi volt az összes vételi ajánlat és ezeket, illetve a hozamelvárásokat látva végül az adósságkezelő 3,5 milliárd euró körüli ajánlatot fogadott el. Ez alapján szűrhető le az, hogy kétszeres körüli lehetett a kereslet, de amint megjegyeztük: ez nem mondható tolongásnak a korábbi magyar kibocsátásokkal összevetve, amelyeknél előfordult három-négy-ötszörös „túligénylés” is.

Varga szerint a kétszeres kereslet azt mutatja:

Magyarország a bizonytalan nemzetközi környezetben is képes magát a piacról finanszírozni.

A bizonytalan környezet kapcsán a háború következményein és az inflációs környezet miatti általános hozamemelkedésen túl az EU-val folytatott vitákra is gondolni kell, hiszen bizonytalan, hogy mikor és mennyi EU-pénzhez juthat hozzá a jogállamisági eljárás mellett a magyar állam.

Közben az Államadósság Kezelő Központ bejelentette a kibocsátások részletes adatait, így a már megismert hozamfelárak alapján azt is, hogy milyen tényleges hozamok alakultak ki a kibocsátások során. Eszerint a 7 éves dollárkötvény hozama 5,46% lett (kuponja 5,25%), a 12 éves dollárkötvény hozama 5,829% lett (kuponja 5,5%), a 9 éves eurókötvény hozama pedig 4,5% lett (kuponja 4,25%).

Azt is elárulta Varga Mihály, hogy mire költik a frissen bevont pénz:

A most bevont forrásokat Magyarország stabilitásának megőrzésére, előtörlesztésre, és a pénzügyi tartalékok növelésére használjuk.

A középső tétel kapcsán lényeges, amit szintén megírtunk, hogy a friss kibocsátásokkal párhuzamosan devizakötvény visszavásárlási aukciókat is meghirdetett az ÁKK (illetve akár a befektetők a lejáró papírok helyett a most kibocsátott hosszabb futamidejű papírokra is bejelentkezhettek). Ugyanerre utal az ÁKK most kiadott tájékoztatója is, miszerint „A befolyó összeget az ÁKK Zrt. általános finanszírozási célokra és részben a jelenleg zajló, 2022. június 7-én meghirdetett, 2023-ban és 2024-ben lejáró USD kötvényekre vonatkozó visszavásárlási tender elszámolására fogja felhasználni.”

Mivel tegnap az is kiderült, hogy az ÁKK a 3, közeljövőben lejáró devizakötvényből összeseb legfeljebb 1,35 milliárd dollárnyit tervez visszavásárolni (1,26 milliárd euró), így ha ezt maximálisan kimeríti, akkor a most bevont kb. 3,5 milliárd eurónyi friss forrásból kb. 2,25 milliárd eurónyi pénz marad. Emellett lényeges, hogy a most módosított éves finanszírozási terv szerint marad még kb. 1 milliárd eurónyi devizakötvény kibocsátására is mozgástér, hiszen a 4,5 milliárd eurónyi friss mozgástérből most csak 3,5 milliárdot használt ki.

Varga a videó végén kiemelte, hogy a kormány tartja az idei évre kitűzött 4,9%-os GDP-arányos hiánycélt és „folytatjuk az államadósság csökkentését”.

A videó teljes egészében itt nézhető vissza:

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán. Varga Mihály pénzügyminiszter beszédet mond, mielőtt átadta a 2023. évi költségvetési törvényjavaslatot Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének a Parlamentben 2022. június 7-én.