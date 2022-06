Kiszivárgott: a kettős üzemanyagár rendszer felfüggesztését kéri az EU Magyarországtól

A külföldi rendszámmal, illetve forgalmi engedéllyel rendelkező gépjármű tulajdonosok számára diszkriminatív lehet a magyarországi üzemanyagár-rendszer, ezért annak felfüggesztését kérte szerdai levelében az indokok tisztázásáig Palkovics László technológiai és ipari minisztertől Thierry Breton uniós ipari biztos – tudta meg a Reuters , amely betekintést is kapott a levélbe.

Azzal, hogy a május végén bejelentett magyar üzemanyagár-rendszer kockázatos lehet az uniós jog szempontjából, maga a kormány is számolt, eleve úgy igyekezett kialakítani a szabályokat, hogy ezt a kockázatot csökkentse. De már június elején voltak olyan vélemények, hogy fogyasztóvédelmi és uniós szabályozási szempontból védhetetlennek tűnik a magyar helyzet és már az is kiderült, hogy az Európai Bizottság is vizsgálni kezdte az ügyet.

Főleg azért, mert állampolgári alapon szűri, hogy ki vehet 480 forintért üzemanyagot Magyarországon és ki nem (3,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek külföldi rendszámmal, illetve a személygépkocsik szintén külföldi rendszámmal). A kormány érvelése szerint viszont annyira erős volt már a 480 forintos magyar hatósági árból eredő üzemanyag-turizmus, hogy az az ellátásbiztonságot veszélyeztette, ezért lépnie kellett.

Most a szerdai levélben Breton a hírügynökség szerint egyrészt azt írta:

Arra kérem Önt, hogy válaszoljon nekünk ezen intézkedések indokoltságára és érvényességi idejére vonatkozóan, amely intézkedések az uniós jog megsértésének minősülhetnek.

Emellett a levél azt is tartalmazza:

Arra is kérem Önt, hogy függessze fel az intézkedések alkalmazását mindaddig, amíg az uniós jognak való megfelelésük nem biztosított.

A tudósítás szerint ha a magyar kormány nem tud a válaszlevélben az uniós jog szempontjából megnyugtató érveket felhozni, akkor rövid határidejű kötelezettségszegési eljárásba csaphat át a vita, amely aztán megegyezés hiányában eljuthat az Európai Bíróságig, amely a jogszabály megváltoztatását, illetve bírság elrendelését is előírhatja.

