Majdnem tíz éve nem láttunk ilyet: veszteséges volt tavaly az MNB

51,7 milliárd forintos veszteséget ért el 2021-ben a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mely ezt megelőzően 2012-ben volt utoljára veszteséges – derül ki a jegybank éves jelentéséből. A veszteség önmagában nem meglepetés, hiszen számítani lehetett arra, hogy a kamatemelésekkel párhuzamosan romlik majd az eredmény, sőt a nagyságrend is tudható volt, hiszen az MNB szakértője korábban a Portfolionak adott interjúban már elárulta, hogy 50-60 milliárdos lehetett a mínusz. A magasabb kamatok miatt a veszteség idén várhatóan csak tovább hízik majd, illetve hosszabb távon is fennmaradhat.

Utoljára 2012-ben produkált ilyet az MNB

Tavaly 51,7 milliárd forintos veszteséget könyvelt el az MNB, vagyis jelentősen romlott a jegybank eredménye az elmúlt két év 250 milliárd forint feletti profitjához képest. Sőt, utoljára 2012-ben volt példa veszteségre, akkor közel 40 milliárd forintos volt a mínusz.

Önmagában az nem meglepetés, hogy veszteséges az MNB, hiszen márciusban Kuti Zsolt, a jegybank monetáris politikáért, pénzügyi piaci és makrofinanszírozási elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója a Portfolionak adott interjúban már előrevetítette, hogy 50-60 milliárd forint lehetett a veszteség. Azonban szerinte ez, illetve a következő évek várható negatív eredménye az elmúlt évek válságkezelésének ára. A koronavírus-járvány kitörése után ugyanis az MNB jelentősen bővítette mérlegét, így tudott olcsó forrást biztosítani a gazdasági szereplőknek.

Azért az éves jelentés megjelenésének apropóján érdemes most is ízekre szedni az MNB eredményét, hogy kiderüljön, mi okozta a rég nem látott veszteséget.

A jegybank gazdálkodásának eredményét az alábbi fő tételek határozzák meg:



(1) a devizatartalékon elért hozam, jellemzően kamatbevétel,

(2) a jegybanki betétre kifizetett kamat,

(3) a devizaárfolyam változása következtében előálló átértékelődés a devizában lévő vagyonon (a devizatartalékon) és

(4) egyéb tételek.



Ezekről részletesebben írtunk itt. A legtipikusabb eredménybefolyásoló tényező, hogy a jegybank a devizaalapú követelésein (értsd: a devizatartalékon) alacsony kamatbevételt realizál (1), míg a forrás oldalon a kéthetes (három hónapos) betétre az ennél magasabb alapkamatot fizeti ki (2). A (3) esetében meg kell különböztetni a realizált és a nem realizált átértékelődési eredményt.



Fontos kiemelni, hogy a jegybanki eredményesség nem mércéje annak, hogy a jegybank milyen sikerrel teljesíti gazdaságpolitikai céljait. A kamat- és árfolyamkülönbözetek alakulását rengeteg független tényező befolyásolja, de még a belső tényezők sem mérvadók, mert a jegybank célja nem a pénzügyi értelemben vett eredményes működés, hanem az ár- és pénzügyi stabilitás biztosítása, ami gazdasági környezettől függően igényelhet nyereséges vagy veszteséges működést.

Minden soron romlás

2020-hoz képest minden fontosabb mutatóban romlott a jegybank eredménye, ennek volt következménye, hogy a 250 milliárd forint feletti profit veszteségbe csapott át.

A nettó kamateredmény 72,6 milliárd forintos veszteséget mutatott az egy évvel korábbi 40,7 milliárdos profittal szemben. Ennek nagy része, 59,3 milliárdos veszteség a második félévben jött össze, ami nem is meglepő, hiszen júniusban indult be a kamatemelkedés, 0,75%-ról az év végére 4%-ig emelkedett az irányadó- és 2,4%-ig az alapkamat. Ez pedig rögtön azt is megmutatja, mi az oka elsősorban a jegybanki eredmény romlásának:

az MNB egyre magasabb kamatot fizetett a mérlegében szereplő források után, miközben az eszközök kamatbevétele nem tartott ezzel lépést.

Nem csak önmagában a kamatváltozások hatottak negatívan az eredményre: a jegybankmérleg jelentősen bővült, ez pedig az eszközök és források kamatbevétele és kiadása közötti nominális különbséget tovább növelte. Az új, hosszú lejáratú, fix kamatozású eszközöket (fedezett hitelek, jelzáloglevelek, állampapírok és vállalati kötvények) a jegybank mérlegében változó kamatozású források (egyhetes betét, preferenciális betét) finanszírozták – emeli ki az éves jelentés. Az első félévben a sávos kamatozású preferenciális betétekhez, a második félévben pedig a fokozatosan végrehajtott kamatemelésekhez köthetően a forint kamatráfordítások jelentősen nőttek. A forint kamat- és kamatjellegű eredmény csökkenéséhez a hitelintézetekkel kötött kamatcsere-ügyletek – lejáratok miatt csökkenő állományok és emelkedő piaci forintkamatok mellett bekövetkező – alacsonyabb nyeresége is hozzájárult.

A deviza kamat- és kamatjellegű eredmény 2,6 milliárd forint veszteség volt. A nemzetközi tartalékok utáni kamatbevételek az alacsony, részben negatív nemzetközi kamatkörnyezetben tovább csökkentek, amihez hozzájárult a tartalék szerkezetének változása is. A tartalékok kockázatának fedezésére kötött határidős ügyletek eredménye szintén alacsonyabb lett. Az év utolsó hónapjaiban meginduló hozamemelkedés csak késleltetve, az értékpapírok cserélődésének ütemében érvényesül a kamatbevételekben, ezáltal 2021- ben még nem növelte azokat – hangsúlyozta az MNB.

A pénzügyi műveletek eredménye a forint és deviza értékpapírok piaci árváltozásából származó – az értékpapír eladásakor keletkező – realizált eredményt tartalmazza. 2021-ben az MNB a devizatartalék-kezelési tranzakciókhoz kapcsolódó értékpapír-eladásokon, valamint forint értékpapírok eladásán – a piaci árak emelkedéséhez köthetően – nettó 25 milliárd forint veszteséget realizált – olvasható az éves jelentésben.

De mi újság az árfolyamnyereséggel?

Az elmúlt években az volt megszokott, hogy a jegybank nyereségének legnagyobb részét az árfolyamon elkönyvelt profit adta. Ennek lényege, hogy a devizatartalék átlagos bekerülési árfolyama folyamatosan alacsonyabb volt a tényleges piaci árfolyamnál, így amikor az MNB devizát adott el, akkor a kettő közötti különbözetet nyereségként realizálta.

A jegybank devizaeladásainak nagyobb része minden évben az ÁKK adósságkezelési műveleteihez kapcsolódott, vagyis amikor a devizakötvények után kamatot kellett fizetni vagy lejárt egy papír, akkor a jegybank váltott devizát a kormánynak. Az ÁKK adósságtörlesztéseinek devizaigényét a korábbi év devizakötvény-kibocsátásai részben fedezték, ami így a devizaeladások volumenét csökkentette – írja az éves jelentés a 2021-es évről. Vagyis a 2020-ban kibocsátott devizakötvényekből befolyó pénz egy része nem a jegybanki tartalékba, hanem a kormányzat deviza számlájára került, így nem volt szükség váltásra. Éppen ezért tavaly kevesebbet kellett váltania az MNB-nek, mint a korábbi években, ebből fakadóan pedig a profitja is kevesebb volt. Emellett a hivatalos és a bekerülési árfolyam különbsége is csökkent, ami miatt

gyakorlatilag megfeleződött a jegybank árfolyameredménye, 146,2 milliárd forint volt.

A devizatartalék átlagos bekerülési árfolyama egyébként a 2020 végi 336,81-ről tavaly 344,36-ra emelkedett. Vagyis minden egymilliárd eurónyi átváltáson a jelenlegi 400-hoz közelítő árfolyam mellett

mintegy 50 milliárd forintos hasznot realizál az MNB.







Tavaly persze még csak a rémálmainkban szerepelt a 400-as euró, az év végén 370 közelében volt a piaci árfolyam, így a profit is kisebb volt ennél. A teljes devizatartalék esetében jelenleg a nem realizált árfolyamnyereséget a jegybank úgynevezett kiegyenlítési tartaléka jelenti, ez 654,5 milliárd forint volt az év végén.

Tovább hízhat a veszteség, kérdés az alapítványok sorsa

A következő években a jegybanki veszteség várhatóan csak tovább növekszik majd, hiszen a kamat már tavaly év vége óta is emelkedett, és még nincs vége ennek a folyamatnak. Ahogy a már említett interjúban Kuti Zsolt fogalmazott:

a 11-12 ezer milliárd forint nagyságrendű likviditástöbblet mellett egy százalékpontnyi kamatemelkedés 110-120 milliárd forintos extra kiadást okoz a jegybanknak.

Azt az MNB szakembere is elismerte, hogy ha nem történik valami gyökeres fordulat a világban, akkor ez a negatív eredmény tartósan velünk maradhat. Becslések szerint ennek mértéke éves szinten akár 300-400 milliárd forint is lehet 2022-ben, vagyis az év végén 208,3 milliárd forintos jegybanki eredménytartalék viszonylag hamar elolvadhat. Legközelebb az ősszel megjelenő féléves jelentés ad majd képet arról, hol tart ez a folyamat.

Ha pedig elfogy az eredménytartalék, akkor eljuthatunk oda, hogy a költségvetésnek kell feltőkésítenie az MNB-t, de ez legkorábban 2023-ban vagy 2024-ben lehet aktuális kérdés. Egy lehetséges rövidtávú menekülőút ugyanis még látszik: a Portfolio írta meg idén februárban, hogy hamarosan akár megszűnhetnek a jegybanki alapítványok. Az Eurostattal évek óta van egy elszámolási vitája Magyarországnak, eredetileg hat alapítvány jött létre, melyek mostanra összeolvadtak Pallas Athéné Alapítvány néven.

A szervezeteknek a jegybank eredetileg több mint 260 milliárd forintos vagyont juttatott 2014-ben, ennek hozamából gazdálkodhattak. A legfrissebb adatok szerint 280 milliárd forint felett van a vagyonuk. Ha pedig valóban megszüntetik őket 2023 közepére, akkor ez a vagyon visszakerülhet az MNB-hez, így akár plusz tartalékot is képezhetnek belőle, így tovább tudja fedezni a veszteségét a jegybank.

