Nem múlnak az ellátási zavarok a világgazdaságban

Az ellátási láncok akadozása, az alapanyaghiány, a kínálati szűkösségek továbbra is súlyos gondot jelentenek a világgazdaságban, hozzájárulva az infláció emelkedéséhez és a növekedési lendület eltűnéséhez - állapítják meg friss áttekintésükben a Commerzbank szakértői.

A világjárványhoz kapcsolódó ellátási korlátok és az áruk iránti erős globális kereslet kombinációja szűk keresztmetszetekhez és az ellátási láncok megszakadásához vezetett. Ez pedig lassította a gazdasági növekedést és részben erőteljes áremelkedést okozott. A Commerzbank folyamatosan monitorozza, hogy milyen irányban haladnak ezek a tendenciák, ehhez a nyersanyagok, a köztes termékek és a teherforgalom valós idejű mutatóit vizsgálja. Az eredmény röviden: nemigen látszik a javulás.

A logisztikai lánc egyik szűk keresztmetszete a nagy konténerkikötők korlátozott kapacitása. Ez ismételten forgalmi dugókat okoz a kikötők előtt, ami késlelteti a szállításokat. A Kieli Világgazdasági Intézet a hajók pozíciójára vonatkozó valós idejű adatok alapján határozza meg, hogy a tengeren szállított áruk mekkora hányada van a várakozó konténerhajókon (pontosabban az 1 csomónál kisebb sebességgel haladó hajókon). Legutóbb a beragadt áruk aránya ismét kissé nőtt. A helyzet ugyanakkor vegyes: miközben a kínai kikötőkben fokozódtak a fennakadások, és több hajó várakozik az északi-tengeri kikötők előtt, az amerikai kikötőkben jelentősen javult a helyzet.

A szűk kapacitások nyomást gyakorolnak a fuvardíjakra. A 12 tengeri útvonalra vonatkozó árufuvarozási díjakon alapuló Freightos Baltic Index szerint a konténerszállítási díjak és a 28 fő útvonalra vonatkozó Drewry Index szerinti légi árufuvarozási díjak magasak maradtak. Némi reménysugár, hogy a konténerek esetében az év eleje óta karakteres csökkenés mutatkozik, de az árszint így is nagyon magas.

A félvezetők gyártásának szűk keresztmetszete számos ágazatot, különösen az autóipart lassítja. Az árakra vonatkozó adatok azonban csak a memóriachipekre vonatkozóan állnak rendelkezésre, amelyeket elsősorban számítógépekben használnak. Ezek az árak az év elején emelkedtek, ami szokatlan, mivel a chipek árai hosszú távon csökkenő tendenciát mutatnak. Az elmúlt hetekben azonban az árak ismét csökkentek. Tendenciát az ármozgásból egyelőre nehezen lehet leszűrni. 2020 nyaráig a chipárak szépen estek, aztán gyors emelkedés következet be, ami 2021 közepéig tartott. Azóta tendenciájában csökkenő kép rajzolódik ki, de nagy a hullámzás.

A Bloomberg szerint a chipek szállítási idejét nyomon követő Susquehanna Financial Group 27,1 hetet számolt májusra, ami alig változott áprilishoz képest (27,2 hét). Ez az eredmény mindenképpen biztató, miután a szállítási idők különösen tavaly meredeken nőttek. Ráadásul a tanulmány rámutat, hogy ez a stabilizáció a kínai zárlatok és az ukrajnai háború ellenére következett be.

A nyersanyagpiacon továbbra is érezhető a feszültség. Hiány van például a két legfontosabb ipari fém, a réz és az alumínium piacán, bár mindkét fém ára csökkent áprilisban a globális recesszióval kapcsolatos aggodalmak miatt. A kínai zárlatok enyhüléséről szóló hírekkel azonban különösen a réz ára emelkedett ismét, mivel Kínának ezt a fémet nagyobb mértékben kell importálnia, mint az alumíniumot, ahol a kínálat nagyobb része hazai termelésből származik.

Azt, hogy a réz és az alumínium piaca továbbra is feszes, a készletadatok is mutatják. Bár a rézkészletek áprilisban nőttek, mivel a kínai kereslet növekedése lelassult, de így is történelmi mélypontjuk közelében járnak. Az alumíniumkészletek 2021 márciusa óta szinte folyamatosan csökkennek, és kisebbek, mint az elmúlt öt évben bármikor. Ez különösen igaz a rendelésen lévő készletekre, amelyek rekordalacsony szinten vannak az ukrajnai háború következtében Oroszországból érkező alacsonyabb kínálat miatt.

Bár az elmúlt hónapokban a faanyagok kiskereskedelmi árainak csökkenéséről is érkeztek hírek, ez az európai piaci árakban, amelyek a szállítási helyzetet jelzik, mindez nem köszön vissza. A raklapokhoz szükséges faanyagok ára az év eleje óta ismét felfelé szöktek. és hasonló a helyzet a csomagolóanyagként (dobozok stb.) használt fa esetében is.

Összességében a májusi számok sem adtak egyértelmű jelzést az ellátási lánc problémáinak enyhülésére, és megerősítik a németországi Ifo felmérés eredményét, amelyben négyből három vállalat számolt be ellátási problémákról, hasonlóan az előző felméréshez.

Címlapkép: Getty Images