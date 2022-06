A halfogyasztás bőrrákot okozhat? Lesújtó kutatás érkezett

A jelenlegi amerikai ajánlás szerint hetente legalább két adag halat kellene fogyasztaniuk az embereknek, ebből egy adag olajos halat, és egy adag súlya körülbelül 140 grammot kellene, hogy kitegyen. Most azonban amerikai kutatók arra figyelmeztettek egy friss tanulmányban, hogy ez a mennyiség a bőrrák leghalálosabb formájának, a rosszindulatú melanoma kialakulásának kockázatát jelentheti.

Az új kutatásban a Brown Egyetem szakértői megállapították, hogy azoknál az embereknél,

akiknek a napi átlagos halfogyasztása 42,8 gramm volt (ami körülbelül heti 300 grammnak felel meg), 22%-kal magasabb volt a rosszindulatú melanoma kialakulásának kockázata, mint azoknál, akiknek a napi átlagos halfogyasztása csak 3,2 g volt.

A több halat fogyasztóknál 28%-kal nagyobb volt a kockázata annak is, hogy csak a bőr külső rétegében alakulnak ki abnormális sejtek - az úgynevezett 0. stádiumú melanoma vagy melanoma in situ (rák előtti fázisnak is nevezik).

Az eredmények 491 367 amerikai felnőtt bevonásával készült tanulmányon alapulnak, és a Cancer Causes & Control című folyóiratban jelentek meg. A vizsgálatban résztvevők átlagosan 62 évesek voltak, és arról számoltak be, hogy az előző évben milyen gyakran ettek sült és nem sült halat, tonhalat, valamint az adagok méretéről osztottak meg információkat. A kutatók ezután a rákbetegekről származó adatok alapján kiszámították a 15 év alatt kialakult új melanoma-esetek gyakoriságát.

Figyelembe vették azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják az eredményeket, például az emberek testsúlyát, hogy dohányoztak-e vagy fogyasztottak-e alkoholt, a diétát, a családban előfordult rákos megbetegedéseket és a helyi átlagos UV-sugárzási szintet.

A vizsgálati időszak alatt 5 034 embernél (1%) alakult ki rosszindulatú melanoma, és 3 284 (0,7%) főnél 0. stádiumú melanoma.

Az eredmények bontása azt mutatta, hogy az ajánlás szerinti teljes halbevitel magasabb kockázattal járt együtt. Eközben azok az embereknél, akiknek a jellemző napi tonhalfogyasztása 14,2 g tonhalat jelentett, 20%-kal nagyobb volt a rosszindulatú melanoma kockázata, mint azoknál, akiknek a bevitele 0,3 g volt.

A sült halak fogyasztása és a bőrrák között azonban nem találtak szignifikáns kapcsolatot.

A szerző, Eunyoung Cho elismerte ugyanakkor, hogy olyan összefüggést azonosítottak, amely további vizsgálatot igényel. Kitért ugyanakkor arra a feltételezésre, hogy eredményeiket esetleg a halakban található szennyező anyagoknak, például a poliklórozott bifenileknek, dioxinoknak, arzénnek és higanynak lehet tulajdonítani.

Korábbi kutatások azt találták, hogy a magasabb halfogyasztás összefüggésbe hozható ezeknek a szennyező anyagoknak a szervezetben lévő magasabb szintjével, és összefüggést állapítottak meg e szennyező anyagok és a bőrrák magasabb kockázata között – tette hozzá Eunyoung Cho.

Fontos azonban, hogy a jelenlegi tanulmány nem vizsgálta ezeknek a szennyezőanyagoknak a koncentrációját a résztvevők szervezetében, ezért további kutatásokra van szükség ennek az összefüggésnek a megerősítéséhez. A tanulmány további korlátai közé tartozott, hogy a szakértők nem vették figyelembe a melanoma néhány ismert kockázati tényezőjét, mint például az anyajegyek számát, a hajszínt, a súlyos leégés történetét és azt, hogy az emberek napoztak-e vagy épp naptejet használtak-e.

Emellett a napi átlagos halfogyasztást a tanulmány elején számították ki, és nem biztos, hogy ez tükrözi, hogy az emberek végül mennyit esznek életük során.

Az eredmények kapcsán Dr. Michael Jones, a londoni Rákkutató Intézet genetikai és epidemiológiai főmunkatársa is nyilatkozott, szerinte az eredmények statisztikailag szignifikánsak voltak, így bizonyára nem a véletlen műve, hogy összefüggést találtak a nem sült halak és a tonhal nagyobb mértékű fogyasztása és a melanoma kialakulása között. Azt viszont ő is kiemeli, hogy lehetnek olyan (ismert és ismeretlen) tényezők, amelyekkel a szerzők nem, vagy nem elég jól igazították ki az eredményeket.

Végezetül pedig elmondta azt is, hogy az egészséges, kiegyensúlyozott étrendnek tartalmaznia kell halat, és a tanulmány eredményei nem változtatnak ezen az ajánláson.

Egy másik szakember pedig kiemelte, hogy heti két adag hal fogyasztása egy egészséges étrend részeként fontos tápanyagokat, például omega-3 zsírsavakat is tartalmazhat, és ennek a tanulmánynak nem szabad eltántorítania az embereket attól, hogy a halat az egészséges étrend részeként fogyasszák.

Címlapkép: Getty Images