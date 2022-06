Fontos gáz- és árampiaci megállapodást kötött Magyarország és Szerbia

Egy minden körülményekre kiterjedő gázpiaci, illetve egy áramellátási megállapodást írt ma alá Belgrádban Szijjártó Péter külgazdasági külügyminiszter, és így egy minden eddiginél jelentősebb és széleskörűbb energetikai együttműködés alakult ki Szerbia és Magyarország között – derült ki a tárcavezető belgrádi sajtóeseményén.

A Sinisa Mali szerb pénzügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján a külgazdasági és külügyminiszter jelezte: a két aláírt szerződéssel arra kötött szövetséget a két ország, hogy

minden körülmények között garantáljuk országaink számára a biztonságos és kiszámítható energiaellátást.

Az egyik szerződés értelmében arról állapodtak meg, hogy Szerbia Magyarországon keresztül szerez be és Magyarországon tárol 500 millió köbméternyi földgázt a most következő téli szezonban. Erről már voltak hírek az elmúlt hetekben, így tehát most írták alá erről a megállapodást:

Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy a földgáz terén történő együttműködés eddig is kiváló volt Szerbia és Magyarország között, hiszen a Magyarországra érkező földgázszállítás egy jelentős része délről, Szerbián keresztül érkezik, az idén például több mint 1,7 milliárd köbméter. Az új megállapodás most biztosítja Szerbia hiánytalan földgázellátását a következő téli szezonban, egyúttal pedig "megerősíti Magyarország szerepét a regionális energiaellátás biztonsága terén" - húzta alá Szijjártó Péter.

A szerződés értelmében július elsejétől elkezdik magyarországi tárolókban tárolni a Szerbia által megvásárolt földgázt, október elsejétől pedig napi 3-6 millió köbmétereres adagokban juttatják el Szerbiába.

A másik aláírt szerződés tartalmazza a két ország villamosenergia-piacainak összekapcsolását.

Ezzel Magyarország csatlakozik ahhoz a szerb-szlovén kezdeményezéshez, amelynek nyomán egy közös regionális energiatőzsde jön létre

- magyarázta Szijjártó Péter. Ezzel nő a piac mérete, ez pedig általában árcsökkentést is jelent, és "ez a mostani rendkívül bizonytalan helyzetben elképesztő fontosságú mindannyiunk számára". Emellett a két ország közötti villamosenergia-szállítás is gyorsabb és könnyebb lesz. A szerződés tartalmazza továbbá, hogy megnövelik a nemzeti rendszereket összekötő villamos áram-vezeték kapacitását - közölte a tárcavezető.

Magyarázata szerint jelenleg éves szinten maximum ezer megawatt szállítási kapacitás volt a két ország között, ezt 500 megawattal megnövelik, az új vezeték pedig Sándorfalva és Szabadka között épül ki 2028 tavaszáig. "Ezáltal a megépülő paksi atomerőmű, és a folyamatban lévő szerbiai beruházások nyomán megemelkedő villamosáram kapacitásainkat is fel tudjuk használni egymás érdekében".

Szijjártó Péter közölte továbbá, hogy közös fejlesztéseket hajtanak végre a megújuló energiaforrások felhasználása terén, valamint a szerződés értelmében a szerbiai erőműfejlesztések során nagy mértékben magyar technológiákat fognak használni.

Közben éppen ma délelőtt adott ki közleményt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal arról, hogy sikeresen lezajlott a tágabb régiónk villamosenergia-piacainak egységes másnapi időtávú, áramlásalapú kapacitásszámítás melletti piac-összekapcsolása:

Szijjártó Péter pénteken Aleksandar Vucic szerb államfővel is tárgyalt a két országot érintő legfontosabb kérdésekről (a fenti címlapkép ekkor készült – a szerk.), elsősorban az energiabiztonságról és a két ország stratégiai partnerségéről. Elhangzott, az energiahordozók Magyarország és Szerbia közötti akadálytalan és zavartalan áramlása újabb bizonyítéka a két ország kiemelkedően jó és baráti kapcsolatának.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala