Kiakadt a kormány a Ryanair lépésén, keményen üzent a többi cégnek

A gazdaságfejlesztési miniszter pénteken kiadott közleményében elfogadhatatlannak és tisztességtelennek nevezte a kormány nevében a Ryanair jegyárusítási gyakorlatát.

Nagy Márton közleményében emlékeztet arra, hogy "a kormány a magyar családok védelme érdekében "extraprofit-különadók" kivetéséről döntött, más ágazatok között a légitársaságokra vonatkozóan is".

A kormány minden érintett számára világossá tette, hogy

folyamatosan figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat és mindent megtesz azért, hogy megakadályozza a különadók továbbhárítását a lakosságra

- hangoztatja a miniszter, aki egyúttal azt is írja, hogy "a kormány előre jelezte: minden egyes ilyen esetben alapos vizsgálatot fog lefolytatni, a káros gyakorlattal szemben szigorúan lép fel".

Nagy Márton erről korábban itt beszélt:

A kormány elfogadhatatlannak tartja és a leghatározottabban elutasítja, hogy a Ryanair a légitársaságokra kivetett extraprofit-különadóját áthárítja az utazókra. Különösen visszás, hogy a korábban eladott jegyekre vonatkozóan a Ryanair már megkezdte ezt a gyakorlatát - olvasható a miniszter közleményében.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter ezért fogyasztóvédelmi vizsgálat elrendelését indítványozta annak érdekében, hogy a Kormányhivatal illetékes szervei a fogyasztóvédelmi jogkörüknél fogva alaposan vizsgálják meg és lehetőség szerint akadályozzák meg a légitársaság tisztességtelen eljárását.

"A miniszter indítványozta azt is, hogy a hatóság vizsgálja meg a Ryanair jegyárképzési gyakorlatát, hogy az minden európai normának és elvárásnak megfelel-e, főként annak ismeretében, hogy ilyen légitársaságokat terhelő adó Európa nagyon sok országában már régóta érvényben van" - áll a közleményben.

A kormány elvárja, hogy az extraprofit-különadókat minden vállalat fizesse meg, azt ne terhelje tovább a lakosságra,

a háború árát ugyanis nem a magyar családoknak kell megfizetniük" - fenyegeti meg a többi érintett szektor cégeit a kormány.

Emlékezetes, a Wizzair után a Ryanair is bejelentette a napokban, hogy hogyan reagál a magyar kormány különadójára. Végül, ahogyan azt várni is lehetett a nemzetközi példák alapján, az utazóközönség fizeti meg az extra sarcot, és ez várható a legtöbb szektor megemelt különadójának esetében: részben vagy egészben áthárítják az adott cégek a plusz terheket, az emberek magasabb árakkal találkozhatnak a termékek, vagy szolgáltatások esetében. Erre már több cikkünkben is felhívtuk a figyelmet.

Címlapkép: Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2022. május 26-án. Forrás: MTI/Balogh Zoltán