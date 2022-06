Lesújtó a magyar állami költségvetés minősége, leszerepeltünk a legújabb listán

Az egész Európai Unióban Magyarország kapta a legalacsonyabb pontszámot a költségvetési folyamatok nyitottságát - egységes sztenderdek és módszertan mentén - mérő, 120 ország teljesítményét bemutató Open Budget Survey nemzetközi felmérés legújabb jelentése alapján. A lehetséges 100 pontból hazánk 44 pontot szerzett, ami azt üzeni, hogy a magyar kormány változatlanul korlátozott mértékű információt biztosít csak a nyilvánosság számára az állam pénzügyi helyzetéről és gazdálkodásáról. Érdekesség továbbá, hogy hazánk pontszáma először csökkent a globális pontszám (45 pont) alá, a magyarországi trend nem pozitív (ellentétben a nemzetközi folyamatokkal) és a 120 országból már csak a 67. helyen vagyunk. A járványhelyzet miatti veszélyhelyzet sem javított a költségvetési folyamatok átláthatóságát, sőt.

Globális folyamatok

Az International Budget Partnership (IBP) közzétette a legfrissebb Open Budget Surveyt, ami azt tárta fel, hogy a legtöbb ország a pandémia alatt is biztosította az elszámoltathatóságot költségvetési folyamataiban.

A Dominikai Köztársaság belépett a 10 legjobban teljesítő ország közé, melyek az átláthatóság támogatásában és intézményesítésében élen járnak, míg Dél-Korea az első az állampolgárok költségvetési folyamatokba történő bevonása terén. Az ez évi felmérésben Benin, Nigéria és Gambia mutatták a legjelentősebb javulást - derül ki a részletekből.

„Összességében az elszámoltathatóság rendszerei még mindig nem elég erősek, de több országban is láttuk, hogy a politikai akarat megvan, és lehetséges az előrelépés” - mondta Anjali Garg, az Open Budget Survey vezetője.

A felmérés készítői szerint

meglepő eredmény, hogy a pandémia nem ásta alá az átlátható és elszámoltatható költségvetési gyakorlatok terén világszerte kemény munkával elért eredményeket.

A legtöbb ország képes volt fenntartani eredményeit, egyes esetekben pedig tovább fejleszteni a korábbi évek költségvetési folyamatait, az információk digitalizálása és az elszámoltathatósági gyakorlatok intézményesítése következtében. Az átlagos átláthatósági pontszám 2008 óta több mint 20%-kal emelkedett. Kelet-Európa és Közép-Ázsia, Kelet-Ázsia és a Csendes-Óceáni térség, Latin-Amerika és a Karibi térség, valamint Afrika Szub-Szaharai térsége (a 2017-es OBS-ben tapasztalt csökkenést követően) jelentős lépéseket tettek a transzparencia irányába 2008 óta.

A jelentés ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a törvényhozási ellenőrzés csökkent a politikai zavargások, a pandémia és a végrehajtó hatalom túlterjeszkedése következtében.

Mi is ez a felmérés?

Az Open Budget a világon az egyetlen összehasonlításon alapuló, független és rendszeresen közzétett elemzése 120 ország költségvetésének átláthatóságáról, ellenőrzéséről és az állampolgárok bevonásáról. Ezen belül az átláthatóság számszerű megjelenítését szolgálja az Open Budget Index, amelynek 0 és 100 közötti értéke mutatja, hogy az adott ország kormánya mennyire részletes és érthető információkat tesz könnyen elérhetővé valamennyi polgára számára. A kétévente végrehajtott felmérés során a helyi szakértők (itthon a Költségvetési Felelősségi Intézet) nyolc költségvetési kulcsdokumentum elérhetőségét és információtartalmát vizsgálják.



A kormány költségvetési döntései – hogy milyen adókat vet ki, milyen szolgáltatásokat nyújt és mennyi adósságot vállal fel – jelentős hatással vannak a társadalom minden tagjára. Ha a kormány elegendő információt tesz közzé olyan elérhető csatornákon, melyek révén a polgárok részt vehetnek a döntéshozatalban, akkor nagyobb biztonsággal jelenthetjük ki, hogy a közpénzeket a köz javára költik el. A felmérés segít abban, hogy a helyi civil társadalom hozzáférjen az adatokhoz és párbeszédet folytasson a kormánnyal a közpénzek felhasználásáról és az arról történő beszámolásról. Ez az OBS 8. kiadása, és Magyarország a 4. alkalommal szerepel benne.

A magyar értékek

Az Open Budget Survey költségvetési átláthatósági felmérés legújabb, 2021-es eredményei szerint hazánk a maximális 100 pontból 44 pontot ért el, jelentősen elmaradva a megfelelő átláthatóságot jelentő 61 pontos szinttől. A 120 ország közül ez a 67. helyre volt elegendő és az egész EU-ban a legutolsó Magyarország ebben a tekintetben.

A költségvetési átláthatóság számszerű megjelenítését mutató az Open Budget Index értéke az európai országokban.

Ezzel az eredménnyel hazánk becsúszott a globális átlagpontszám alá.

Az idehaza a felmérést végző Költségvetési Felelősségi Intézet tájékoztatása megjegyzi, hogy a magyar kormány a korábbi felmérések során hozzájárult a teljeskörűséghez észrevételeivel (amelyek indokolt esetben az eredeti választ módosították), de az OBS 2021 során visszautasította ezt a lehetőséget.

Az eredmény értelmében a magyar kormány változatlanul korlátozott mértékű információt biztosít csak a nyilvánosság számára az állam pénzügyi helyzetéről és gazdálkodásáról. A hazai, megszokott gyakorlat a hatályos jogszabályoknak megfelel, de a nemzetközi sztenderdektől elmarad. Az előző felmérésekkel összevetve mindössze apróbb, eseti változások történtek és nem is látszódnak az érdemi javulásra vagy legalább ennek szándékára utaló jelek - állapítja meg az eredmények alapján a KFIB.

A felmérésben elért 44 pontos eredmény 1 ponttal alacsonyabb mint a legutóbbi (két évvel korábbi) érték. Néhány ingatag, de pozitív változás mellett több, az elmaradott, berögzült gyakorlat miatti visszalépés történt. A költségvetési dokumentumok tartalmában nem észlelhető, hogy az adófizetőket, törvényhozókat kívánná a kormány minél teljesebben és érthetőbben tájékoztatni, inkább az „eddig is megfelelő volt, nem szükséges változtatni”-szemlélet vezérli az elkészülésüket - véli a KFIB.

A térség országai közül mindegyik jobban teljesített Magyarországnál, különösen jól teljesített Bulgária 70 és Ukrajna 65 pontos eredményével. A szomszédos kormányok a költségvetési törvényjavaslatban több információt tesznek közzé a kiadási és bevételi számokról a magyar gyakorlathoz képest - jegyzi meg ennek kapcsán a KFIB.

A magyar kormánynál alacsonyabb pontszámot a megfigyelt európai országok közül csak Észak-Macedónia és Bosznia-Hercegovina kormánya ért el.

Tanulságos észrevétel az Európai Uniós és az euróövezeti tagság hatása az átláthatóságra. Az EU tagságra (Ukrajna, Moldova, Szerbia, Észak-Macedónia) vagy euróövezetbe készülő (Horvátország, Bulgária) kormányok esetében javulás tapasztalható az előző felmérésekhez képest, míg a többi ország (Lengyelország, Csehország, Románia) eredménye változatlan vagy enyhén romlott. Ennek magyarázata lehet, hogy a tagság elnyerése érdekében az országok az átláthatóság javításával is igyekeznek bizonyítani alkalmasságukat, míg a felvételt követően megszűnik ez az ösztönző. Magyarország azonban (Azerbajdzsán, Törökország, Kazahsztán, Oroszország társaságában) csak látszólag, a szavazók felé történő kommunikációban törekszik az átláthatóságra, a gyakorlatban nem történik érdemi javulás, sőt a meglévő intézmények (például az Országgyűlés által gyakorolt felügyelet) egyre gyengébbek.

Mi is a probléma a magyar költségvetés minőségével?

A főbb hiányosságok között említi meg a felmérés Magyarország vonatkozásában a következőket:

A kormány továbbra sem publikálja a költségvetési irányelveket, ami még a törvényjavaslat benyújtása előtt bemutatná és vitára bocsátaná a tervezett költségvetés főbb prioritásait.

Szintén nem hozza nyilvánosságra a féléves jelentést, ami a végrehajtás során felülvizsgálná, aktualizálná a költségvetést.

A költségvetési törvényjavaslat előirányzatok szintjén csak a tárgyévi adatokat tartalmazza, emiatt nehéz összehasonlítani az előző évi tervszámmal és a legutolsó tényadattal, vagyis adott kiadás jóváhagyásakor az országgyűlési képviselők nem tudják azonnal eldönteni, hogy többet vagy kevesebbet költene-e rá a kormány.

Nincs egyértelműen bemutatva, hogy a törvényjavaslat intézkedései hogyan járulnak hozzá a kormányzati célokhoz. Nem található információ az állam pénzügyi és nem-pénzügyi eszközeinek állományáról (mint például az állami tulajdonú cégek, ingatlanok, értékpapírok), a költségvetési intézmények tartozásairól, ahogy a kiadások révén elérni kívánt számszerű célok és teljesítménymutatók is hiányoznak.

Ugyan a törvényjavaslathoz csatolva elérhető a költségvetést egyszerűsített formában, közérthetően bemutató polgárok költségvetése, de ezt egyrészt nem terjeszti aktívan a kormány, másrészt hiányoznak belőle az új intézkedések leírása, a makrogazdasági feltételezések és a kormányzati elérhetőségek adatai.

Pozitív fejlemény, hogy a havi jelentések során a korábbi aggregált (ún. 2. számú mérleg) helyett az előirányzat szintű adatok közzététele rögzült gyakorlattá vált. A közpénzek felügyeletében az Állami Számvevőszék lényegében kiválónak tekinthető.

A KFIB értékelése szerint "a költségvetés szempontjából további aggasztó lépések történtek a járvány miatti veszélyhelyzet alatt, hiszen az Országgyűlés szerepe a költségvetés alakításában és felügyeletében jelentősen tovább csökkent". "A veszélyhelyzet miatt az Országgyűlés 2020 tavaszán különleges jogkörrel ruházta fel a kormányt, amely így a járványhelyzet kezeléséhez szükséges intézkedéseken keresztül a költségvetést is érdemben módosította. Azonban a különleges jogkör megszűnése után, nyáron a 2020-as költségvetést módosító javaslatában a kormány a számszaki mellékleteket nem aktualizálta, ezáltal az országgyűlési képviselők nem ismerhették meg a kormány által várt költségvetési hiányszámokat. Ugyanez a következő évben, 2021-ben megismétlődött, amikor a kormány a módosító javaslatban kizárólag az Országgyűlés hatáskörébe tartozó előirányzatokat terjesztette be, és csak a Költségvetési Tanács kifejezett kérését követően mutatta be a további intézkedések hatását és az év végére várt hiánycél levezetését. Ez egyfelől az Országgyűlés felügyeleti jogkörét gyengíti, hiszen kevesebb információt kap a költségvetés helyzetéről, másfelől az aktualizálás elhagyása megbízhatatlanná teszi az elfogadott költségvetést" - magyarázzák a hazai közgazdászok.

Összességében nem az érthető és teljeskörű információátadás szemlélete érvényesül, mintha nem az olvasóknak, az adófizetőknek készülne a dokumentum, hanem csak a minimálisan szükséges adatok közlésére szorítkozna a kormány. Emiatt pedig ingadozik a pontszám, ahogy alkalmanként egy-egy értékelhető információtöredék előfordul - mondják a hazai szakértők.

Az átláthatóság mellett a költségvetés nyitottságának további elemei sem megfelelőek Magyarországon: a költségvetés végrehajtásának felügyelete korlátozott (57 pont), míg a nyilvánosság bevonása nemlétező (0 pont).

A kormányzat költségvetési döntései, mint a kivetett adók típusa és mértéke, mire és hogyan költi el a beszedett pénzt, mekkora adósságot halmoz fel, mind hatással van a társadalomra, egyúttal az emberek, vállalatok által befizetett közpénz felhasználásáról szól. Épp emiatt szükséges, hogy ezekről megfelelő módon tájékoztassa a lakosságot a kormány, sőt bevonja a nyilvánosságot ezekbe a döntésekbe. Széleskörű nyilvánosság révén erősödik a kormányzatba és a döntésekbe vetett bizalom, hatékonyabbá válhat a közpénzek felhasználása, ami a demokratikus intézmények erősödésében, kisebb költségvetési hiányban, alacsonyabb adósságszolgálati költségekben jelenhet meg. Az átláthatóság hiányában viszont a döntések „zárt ajtók” mögött születnek meg, és a közpénzek elosztásánál jellemzően azoknak kedveznek, akik a zárt ajtók mögötti döntésekben részt vehetnek - írta értékelésében a KFIB.

Így lehetne magasabb a magyar pontszám

Az OBS 2021-es felmérése egyúttal javaslatokat is megfogalmaz, amelyekkel javítható lenne a költségvetési transzparencia. Ezek a következők:

A féléves jelentés időben történő közzététele.

Az irányelvek időben történő elkészítése és közzététele.

A költségvetési törvényjavaslatban az előző évek kiadásainak, továbbá a szakpolitikai intézkedésekre és teljesítmény-mutatókra, valamint a kormány pénzügyi pozíciójára vonatkozó információk megjelenítése.

A Polgárok költségvetése teljeskörűségének javítása.

A kormány a költségvetési adatokat géppel olvasható (pl. Excel vagy csv) formátumban tegye közzé a teljes költségvetési ciklus során.

Épp a héten benyújtott 2023-as költségvetésről szóló törvényjavaslat kapcsán mutattunk rá arra, hogy a külső megfigyelők számára rengeteg a kérdőjel és ez nehezíti a költségvetési folyamatok értékelését. Erről beszélgettünk a Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének szerdai adásában is.

