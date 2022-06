Orbán Viktor: 100 ezer kkv is benne maradhat a rezsicsökkentésben

Lassan stratégiát kell váltani, mert a szankciós politikák egyre komolyabb fájdalmat okoznak – ismételte meg álláspontját. Ezután kijelentette:

Ha az olajembargó után a gázembargót is be akarják vezetni, akkor az egész európai gazdaságot tönkre fogjuk tenni. A békét kell finanszíroznunk.

Szerinte vannak olyan körök, pl. Soros György, akik azt hangoztatják, hogy el kell húzni a háborút.

Szerinte most is az van a gázembargós témánál, mint az olajembargónál, hogy először elkezdik rebesgetni, hogy kellene ez is, de először a németek azt mondták, hogy szó sem lehet róla, aztán pár hét után fordult a véleményük. Most is ugyanezt mondják a németek, de nem tudja, hogy mi lesz.

Az, hogy a végén egyedül maradunk, vagy mások is kitartanak mellette, ezt nem tudom.

Rámutatott: a gázembargónál nemcsak arról van szó, hogy nekünk van-e más ellátási alternatíva, vagy nem, mint az olajnál, hanem szerinte itt az a tét, hogy

itt egész Európát tesszük tönkre.

Szerinte a gázembargóról beszélni „nem ésszerű európai politika”.