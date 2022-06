Világhírű cloud és big data szakértő is jön a BME Innovációs Napjára

Biztonságtudomány, mesterséges intelligencia, autonóm rendszerek és karbonsemleges megoldások a központi témái a BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) által szervezett június 16-ai BME Innovációs Napnak, amit idén a Balatonfüredi Tudáscentrumban rendeznek meg. Az esemény külföldi sztárja, Thierry Klein a Nokia Bell Labs elnöke, aki az ipari együttműködésen alapuló üzleti vállalkozások jövőjéről tart előadást. A kétnapos szakmai rendezvényen részt vesznek az egyetem vezetői és a Műegyetem legfontosabb ipari partnerei is.

Az ötödik alkalommal megrendezett Innovációs Nap kiemelt célja, hogy bemutassa az egyetemen zajló nagyvállalatokkal közös fejlesztéseket és a legújabb kutatási eredményeket. A rendezvény bepillantást enged az innovációs trendekbe, illetve az aktuális ipar-egyetem kutatási együttműködésekbe.

A rendezvény keynote előadója Thierry Klein a Bell Labs Solutions Research és a Nokia Bell Labs elnöke, aki korábban egy olyan globális kutatócsoportot vezetett, amely a következő ipari forradalomnak tekinthető felhőrobotikát, drónokat, a kép- és adatelemzést és az 5G hálózati technológiák által lehetővé tett automatizálás eszközeit vizsgálta. Az ipari együttműködéseken alapuló üzletteremtés jövőjéről szóló előadásában ismerteti az előttünk álló technikai és üzleti kihívásokat, valamint az ipari metaversum elősegítésének lehetőségeit.

Az eseményen a BME FIEK szervezeti egységeként működő Zéró Karbon Központ is bemutatja tevékenységét. Az intézmény a magyar zöldgazdaság fejlesztése és a 2050-es klímasemlegességi célkitűzések elérése érdekében jött létre. A központ a siker érdekében az összes ágazatot megszólítja, kiemelt célja a villamosenergia-szektor dekarbonizációja és digitalizációja, a megújuló energiatermelési technológiák erősítése és a közlekedés zöldítése.

Az Innovációs Nap célja, hogy konkrét projektek eredményein keresztül mutassa meg az egyetemben rejlő, nemzetgazdasági szinten is jelentős innovációs potenciált.

A szakmai esemény során megismerhetők a jelenlegi ipar-egyetem együttműködési projekteket is - áll az egyetem közleményében. A BME FIEK koordinálásával a BME nagyvállalati partnerei, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., a Robert Bosch Kft., a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt., és a ZÁÉV Építőipari Zrt., illetve a Műegyetem szakmai vezetői közösen számolnak be a tapasztalataikról és eredményeikről a biztonságtudomány témakörében. Ezen felül bepillantást nyerhetünk a BME Nemzeti Laborok tevékenységébe is, legyen szó mesterséges intelligenciáról, autonóm rendszerekről, kvantuminfomatikáról, gyógyszerkutatásról, vízbiztonságról vagy épp megújuló energiáról.

Az online is követhető Innovációs Nap második felében a látogatók megismerkedhetnek a Balatonfüredi Tudáscentrum és a Műegyetem ZalaZone tesztpályával közös tevékenységeivel, valamint egy érdekes előadást is hallhatnak az iparjogvédelemről, a FIEK (BRIDGE iroda) iparjogvédelmi vezetőjének előadásában. Bemutatkozik Magyarország egyik első egyetemi startup inkubátora is, a BME Z10, valamint a Nemzeti, Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) Hungarian Startup University Programja (HSUP) is.

A kétnapos szakmai esemény második napján magyarországi egyetemként elsőként rendeznek nemzetközi tudományos matchmaking napot a BME Kompetenciavásár balatonfüredi rendezvényén. Az angol nyelvű hibrid rendezvény fő célja nemzetközi pályázati partnerségek és kutatási együttműködések elősegítése.