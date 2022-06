Itt vannak az okok, amiért mindenkinek négynapos munkahét kellene

Az elmúlt hetekben ismét felélénkült a rövidebb munkahét lehetőségéről szóló párbeszéd, vélhetően a példátlan méretű brit "emberkísérlet" kapcsán, aminek keretein belül több ezer brit munkavállaló és mintegy 70 vállalat kezdi meg a négynapos munkahét kipróbálását. A téma eredetileg a koronavírus-járvány alatt került a reflektorfénybe, és egyes kísérleti projektek, mint például itthon a Magyar Telekomé is, nem terveznek bércsökkentést, amennyiben a négynapos munkahét alatt is sikerül fenntartani a megfelelő termelékenységi szintet. A davosi fórumon felszólaló miniszterek és nagyvállalati vezetők szerint pedig nem csak a termelékenység fenntartása és növelése, de számos egyéb előny is származhat a négy napos munkarendre való áttérésből.

Fókuszban a négynapos munkahét

A koronavírus-járvány kitörése óta egyre többet hallani a négynapos munkahét koncepciójáról, világszerte ígéretes eredményekkel kísérleteznek a rövidebb munkahét bevezetésével. A legfrissebb kezdeményezésekről épp a héten számoltunk be: hétfőtől több ezer brit munkavállaló kezdte meg a négynapos munkahét kipróbálását, a világ legnagyobbnak tartott kísérleti programjában mintegy 70 vállalat vesz részt.

Emellett ugyancsak a héten érkezett a hír, hogy a spanyol távközlési óriáscég Telefonica felajánlja alkalmazottainak a négynapos munkahét lehetőségét, de már Magyarországon is megjelent a "mozgalom", itthon a nagyvállalati szektorban elsőként a Magyar Telekom indít pilot projektet a 4 napos munkarend megvalósíthatósága kapcsán.

A rövidebb munkahét előnyei

Nemrég több oszág minisztere és különböző nagyvállalati vezetők ültek össze Davosban egy pódiumbeszélgetés keretein belül azzal a céllal, hogy megvitassák a 4 napos munkahétre való átállás kérdését. beszélgetés résztvevői között volt például Ohood Bint Khalfan Al Roumi, az Egyesült Arab Emírségek kormányfejlesztésért és jövőért felelős államtitkára, Adam Grant, a Pennsylvaniai Egyetem Wharton School pszichológiaprofesszora, illetve jelen volt még Jonas Prising, a ManpowerGroup elnök-vezérigazgatója, Anne-Marie Slaughter, a New America vezérigazgatója és Hilary Cottam, a Centre for the Fifth Social Revolution munkatársa.

"Henry Ford egy évszázaddal ezelőtt megállapította, hogy az emberek többet termelnek, ha hat helyett öt napot dolgoznak. Ez hatással volt a morálra, a lojalitásra és az általános termelékenységre.

Nekünk azonban fel kell tennünk a kérdést: miért ragaszkodunk az öt naphoz? Vajon ez is emberi találmány, amely megérdemli, hogy újragondoljuk?

- tette fel a kérdést Adam Grant, a panel moderátora.

Hatékonyság, időbeosztás, családközpontúság

A négynapos modellt jelenleg olyan országok tesztelik az Egyesült Királyságon kívül, mint például az Egyesült Arab Emírségek - ezzel kapcsolatban az ország kormányfejlesztésért és jövőért felelős államtitkára úgy fogalmazott, hogy a négynapos munkahétre vonatkozó korai adatok "valóban ígéretesek". Az Egyesült Arab Emírségek 2021-ben a közszférában dolgozók munkaidejét négy és fél napos hétre állította át.

A munkavállalók 70%-a arról számolt be, hogy hatékonyabban dolgozik, prioritásokat állít fel és jobban beosztja az idejét a hét folyamán. 55%-kal csökkent a "lógások" száma, ami csodálatos. A munkavállalók 71%-a pedig arról számolt be, hogy több időt tölt a családjával

- mondta.

Magasabb szintű jólét

Az emberek jólétére kihegyezve a hangsúlyt Anne-Marie Slaughter, a New America közpolitikai kérdésre összpontosító agytröszt vezérigazgatója ugyancsak a négynapos munkahét kézzelfogható előnyeiről beszélt: "Ez időt adna nekünk arra, hogy egész emberként éljünk. Szükségünk van törődésre, kapcsolatokra és más jó dolgokra - nem csak gazdasági eszközök vagyunk. Hiszem, hogy a változtatáss az egész társadalomnak jót tenne."

Környezetvédelem

Hillary Cottam, a szociális ügyekkel foglalkozó Centre for the Fifth Social Revolution munkatársa egyetértett, kiemelve a környezetvédelmi nézőpontot - a szakember elmondása szerint ugyanis

kutatások bizonyítják, hogy ha kevesebbet dolgozunk, akkor nem utazunk annyit és kevésbé intenzív fogyasztói döntéseket hozunk

Versenyelőny a tehetséges munkaerő megtartásában

Jonas Prising, a világ harmadik legnagyobb munkaerő-kölcsönző cégének (ManpowerGroup) elnök-vezérigazgatója megjegyezte, hogy eljöhet az az idő, amikor a vállalatoknak komolyan fontolóra kell venniük ezt a lehetőséget a legjobb tehetségek megtartása érdekében. Így fogalmazott:

A szűkös munkaerőpiacokon a munkavállalók döntenek helyettünk. Olyan szervezetekhez csatlakoznak, amelyek rugalmasságot és választási lehetőséget biztosítanak

Címlapkép: Thomas M Barwick INC via Getty Images