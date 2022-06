A légkondira rámegy a gatyánk is: vagy megsülünk vagy anyagilag égünk le

Portfolio 2022. június 12. 13:00

Még be sem köszöntött az elviselhetetlen nyári forróság, de már most elég kellemetlen a meleg, ilyenkor általában sokak fejében megfordul, hogy talán egy fokkal kellemesebb lenne valamilyen légkondicionáló mellett létezni. A piacon számos berendezés található attól függően, hogy kinek mit enged meg a pénztárcája, merthogy ennek a terméknek is bőven megszaladt az ára. Az utóbbi időszakban tapasztalható gazdasági hatások – az ellátási láncok felborulása a pandémia alatt, egyes alapanyagok beszerzési nehézsége, illetve hiánya – jellemzően áremelkedést hoztak a légkondicionáló készülékek piacán is. Tavalyhoz képest emelkedett a berendezések ára, többe kerül a telepítéshez szükséges rézcső és a munkadíjak növekedése is drágább lett. Ahogy sok más terméknél itt sem minden kizárólag a márka vagy az ár, egyéb szempontokat is figyelembe kell venni mielőtt az ember egy ilyen beruházásnak adja meg magát. Érdemes előre gondolkodni, mivel a beszerelésre várni kell, hiába drága, a klímák iránt nem csappant meg kereslet, amelyet az otthonfelújítási program is hajtja, hiszen a telepítés akár 50 százaléka is visszaigényelhető az államtól.