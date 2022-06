Akció nélkül nem bolt a bolt? - Jön a furfangos árcédulák ideje

Rövid időn belül két kihívással is meg kell küzdeniük a hazai kereskedőknek: egyrészt két hete szigorodtak az akciózás szabályai, másrészt megjelent a különadó, így az akcióra szánt tárca is vékonyabb lesz - írja a Blokkk.com , amely szerint a boltosok új trendet találtak ki az akcióknál, továbbá hódítani kezdett az ajándékozás is.

Május 28-tól új akciós szabály lépett életbe, amely szerint ha a boltos, vagy bármely más szolgáltató a vásárlót csalogató leárazás meghirdetésében a korábbi árat is fel akarja tüntetni, akkor a megelőző 30 nap legkisebb árát kell kiírnia, ami az összehasonlítás alapja lehet (nehogy egy, kevéssel az akció kezdete előtt felnyomott árhoz méricskéljen) - emlékeztet a Blokkk.com, amely szerint ez a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha 30 napon belül két akció követi egymást ugyanabból a portékából, akkor a második leárazás esetében nem az akció nélküli legkisebb árat, hanem az akciósat kellene feltüntetni, hiszen nincs kivétel.

Egy 100 forintos terméket így ha egyszer már leáraztak 30 napon belül 20%-kal, majd ismét egy ilyen mértékű árengedményt adott a boltos, akkor a második esetben nulla lenne a feltüntethető árengedmény.

Megjegyzik, hogy az extraprofit adó a reklámköltségeket is megfaragja, ezért kivétel az akciózás sem lesz. A boltosok az elmúlt hetekben új akciós ösvényeket tapostak ki maguknak. Az egyik, hogy bár ünnep az nincs, de egyre több az úgynevezett ajándékozás a boltban. Ilyen például ha a vásárló egy meghatározott összeg felett vásárol, akkor kap egy ajándék terméket, vagy egy adott termék mellé egy másikat is ajándékba kap. A vásárlók találkozhatnak a"kettőt fizet, hármat kap" akcióval, vagy olyannal is, hogy a legolcsóbb ingyen van, ha több terméket vásárolnak. Akad olyan reklám is, hogy a gyártó honlapján lehet regisztrálni a vásárlás után pénzvisszatérítésért.

Jól is jött az új szabály a szlogenversenynek?

Ha a kereskedő gyakrabban akciózik egy-egy portékából, akkor a fent említett új szabály miatt nincs értelme feltüntetni a korábbi árat. Erre találták ki a boltosok, hogy ugyan olcsóbban adnak egy-egy portékát (a szabályoknak megfelelően nem tüntetve fel a régi árat és az akciózás tényét), de a régi ár helyett egy csattanós jelzőt írnak az árcédulára. Ennek célja, hogy azért vegye észre a vásárló, hogy valamit most nagyon jó áron kap.

A szakportál összegyűjtött néhány példát a furfangos, figyelemfelkeltő cédulákra:

Aldi: csak ennyi!

Lidl: szuper ár!

Penny: pont csak

Spar: csak

dm: mindig megéri

OBI: top ár

Címlapkép forrása: Getty Images