Drágább lesz idén a grillparty, szárnyal az élelmiszerek ára, de van egy jó hírünk is!

Portfolio 2022. június 12. 18:30

Minden bizonnyal már senkinek nem okoz meglepetést, ha tavalyhoz képest magasabb árakkal találkozik egy-egy bevásárlás során. A háttérben a szálakat számos tényező mozgatja, például a termelői árak, amelyek jelentősen megszaladtak a zöldségek és gyümölcsök esetében is, az import dinnyéért többet kérnek tavalyhoz képest, ugyanakkor a kínálat bővülésével május végére a hazai termesztésű szamóca termelői ára mérséklődött. Brutális emelkedés tapasztalható a gabona- és ipari növényeknél is, ezzel párhuzamosan nőtt a hús feldolgozói értékesítési ára is.