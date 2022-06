Disney régiós vezető: a lehető legnagyobb piaci részesedésre hajtunk!

A lehető legnagyobb piaci részesedést szeretné elérni a Disney mind a régiós, mind a hazai streaming piacon - mondta a Portfolio-nak adott interjújában Kakhaber Abashidze, a The Walt Disney Company közép- és kelet-európai régiójának vezető alelnöke.

Egyedülálló lehetőséget kapott a Portfolio, amely során pár kérdést tehettünk fel a streamingszolgáltató indulásával kapcsán a The Walt Disney Company közép- és kelet-európai régiójának vezető alelnökekének és országos menedzserének. Kakhaber felel a The Walt Disney Company összes tevékenységéért a régióban, és felügyeli a vállalat média-üzletágát.

Kakhaber Abashidze üzletileg nagyon izgalmasnak találja a közép- és kelet-európai régiót, amely véleménye szerint nagyon gyorsan fejlődik. A Disney-t mint vállalatot sokan ismerik, a piacon már elég régóta jelen van, azonban a streaming szolgáltatásban még van hová fejlődniük: mind a kínálat bővítésében, mind az előfizetők számának gyarapítása terén. Alapvetően pozitívan állnak a régiós piachoz, amelynek dinamikája rendkívül érdekes számukra. "Nyilván minden piacnak megvannak a maga sajátosságai és kihívásai is" - fűzte hozzá.

"2,5 év alatt világszerte 137,7 millió előfizetőt sikerült elérnünk, ez már-már rendkívüli növekedés. Minden piac, ahol elindultunk, felülmúlta a várakozásainkat. Anélkül, hogy belemennék abba, hogy mekkora részesedést és előfizetői számot céloztunk meg, elárulhatom, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb piaci részesedésre szert tegyünk a jövőben" - ismertette Kakhaber Abashidze. Globálisan 2024-ig 230-260 millió előfizetőt szeretnének elérni, ebbe a stratégiába illeszkedik bele a mostani terjeszkedés is - húzta alá.

A GKID felmérése szerint Disney+ június 14-i indulásáról az internetezők közel fele (47%-a) hallott, ami jelzi a bevezető kampány sikerességét. Az aktív streaming felhasználók körében 8% jelezte, hogy azonnal, már az induláskor felhasználó szeretne lenni. A szolgáltató több mint 900 filmmel, 800 sorozattal és 150 exkluzív, saját gyártású alkotással készül a hazai indulásra. A szolgáltatás részleteiről, így a kínálatról is korábban írt a Portfolio:

Jelenleg mindenkit az mozgat, hogy a streamingszolgáltatók hogyan tudják megoldani azt, hogy az előfizetők ne osszák meg a jelszavaikat nem-előfizetőkkel. A The New York Times információi szerint a Netflix azt tervezi, hogy már 2022. negyedik negyedévében elindítaná az olcsóbb, reklámokat tartalmazó előfizetését és fellépne a jelszómegosztások ellen. A Disney képviselője ennek kapcsán megjegyezte, hogy érdeklődve várják, hogy a konkurens cég hogyan oldja meg az iparág jelenleg legégetőbb üzleti kérdését. A versenytársainkhoz hasonlóan ők is foglalkoznak a fiókmegosztás kérdésével - tette hozzá.

Címlapkép forrása: Disney