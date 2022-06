Elszállt a gázár miután az oroszok visszafogták az európai szállításokat

Húsz százalékkal emelkedett a földgáz tőzsdei ára miután a Gazprom 40 százalékkal csökkentette az Északi Áramlaton érkező nyersanyag mennyiségét technikai okokra hivatkozva. Kedd délután így ismét 100 euró felett is járt a tőzsdei jegyzés.

Kedden jelentette be a Gazprom, hogy „technikai okok miatt” 40 százalékkal visszafogja az Északi Áramlaton küldött földgáz mennyiségét. Ez a vezeték Nyugat-Európa egyik legfontosabb ellátási forrása, többek között Németország is ezen keresztül vásárol orosz nyersanyagot. A cég nem részletezte a kapacitáskiesés okát, viszont a Bloomberg cikke szerint abban az Oroszországgal szemben hozott szankciók is szerepet játszhatnak, hiszen egy kulcsfontosságú turbina Kanadában ragadt karbantartás után, egy másikat pedig nem tudnak elszállítani, ez akadályozza a vezeték működését.

Az orosz cég közlése után jelentősen emelkedett a földgáz tőzsdei ára, mely 100 euró felett is járt. Kora este a holland TTF gáztőzsdén 97 euró körül járt a júliusi határidős jegyzés, ami 16,3%-kal volt magasabb a tegnapinál.

További rossz hír volt a múlt héten, hogy komoly tűz ütött ki a texasi Freeport LNG terminálban, az üzemeltető szerint pedig akár 90 napig is eltarthat, mire a szállításokat helyre tudják állítani. Ez azért kellemetlen Európa szempontjából, mert több ország is az amerikai cseppfolyós földgázzal váltaná le az orosz energiaforrást.

Vagyis miközben az európai országoknak most kellene feltölteniük gáztározóikat a téli fűtési szezonra készülve, hirtelen két fontos forrás is átmenetileg kiesett. A Bloombergnek nyilatkozó szakember szerint más amerikai terminálok képesek lehetnek betölteni az űrt, emellett további országok, például Nigéria és Algéria is tud több földgázt termelni. Vagyis van rá esély, hogy a kínálat visszaesése csak átmeneti lesz.

