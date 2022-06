Hiány lehet a magyarok kedvenc frissítőjéből

Egyre nagyobb az alapanyaghiány a csomagolóanyagoknál, amely áruhiányhoz és dráguláshoz vezethet az európai sörfőzdék esetében - írja az Euronews , amely alapján az üveg és alumíniumdoboz esetében is gondot okoz az, hogy az előállításhoz szükséges energia ára nagyon nőtt.

A söripar európai szinten kétmillió embernek ad munkát, beleértve a gabonaipart és az üveggyárakat is. A belgiumi sörfőzdéknek - a cikk szerint - az ukrajnai háború és a szállítási nehézségek is gondot okoznak, kezdenek kifogyni a palackokból, ugyanis azok nagy része Oroszországból érkezett. Az üveggyártás költségeit a magas energiaárak is növelik.

Emiatt néhány gyártó az alumínium-dobozokkal helyettesítené a palackokat,

azonban ezen a területen is globális ellátási problémák vannak - ismertetik.

“Minden cég esete más és más. Szerintem hamarosan nagy emelkedés jön a fogyasztói árakban. Néhány terméknél pedig leállhat a termelés" - mondta Simon Spillane, az európai sörfőzdék egyesületének szóvivője.

Címlapkép forrása: Getty Images