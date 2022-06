Megdöbbentő összeget keresett Oroszország a háború első 100 napjában

Az EU az orosz fosszilis tüzelőanyag-export 61%-át kapta a Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) jelentése szerint. Annak ellenére, hogy orosz olajat származása miatt árengedménnyel értékesítik, jövedelmező Putyin elnök rezsimje számára az ukrajnai invázió finanszírozásában.

A társaság vezető elemzője a Moszkva elleni jelenlegi nemzetközi szankciókról elmondta, hogy sokkal erőteljesebb fellépésre van szükség az Oroszországba irányuló pénzáramlás megszakításához.

"Globális szinten fel kell gyorsítani a tiszta energia bevezetését a fosszilis tüzelőanyagok importjának kiváltására, és enyhíteni kell a magas üzemanyagárakat, amelyek jelentősen hozzájárulnak Oroszország bevételeihez" - tette hozzá Lauri Myllyvirta.

Az Európai Unió vállalta, hogy az év végéig blokkolja az orosz kőolajimport nagy részét - emlékeztet a SkyNews, amely hozzátette, hogy ugyanakkor nehezen tud megegyezni arról, hogyan és mikor szüntesse meg az orosz gáztól való függőségét.

Kitérnek arra is, hogy Oroszország bevételeire Lengyelország és Amerika gyakorolta a legnagyobb hatást azzal, hogy drasztikusan csökkentette az importot. Ezzel szemben a CREA kutatása alapján India, Franciaország, Kína, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia mind növelték az importot, India az orosz nyersolajexport 18%-át vásárolta meg, Franciaország pedig a legnagyobb vevője a rövid távú piacon a kedvezményes folyékony földgáz- és olajrakományoknak.

Lauri Myllyvirta megjegyezte, hogy az orosz olaj új piacokra történő exportját a görög és más európai hajózási társaságok teszik lehetővé. Mivel minél távolabbi piacokat céloznak meg, ezért a szállításhoz minden eddiginél nagyobb tartályhajó-kapacitásra van szükség. Az Indiába és a Közel-Keletre orosz olajat szállító tartályhajók 80%-a európai vagy amerikai tulajdonban van, amelynek az uniós fellépés következő fókuszában kellene állnia - húzta alá.

