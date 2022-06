Újabb termék csatlakozhat a nehezen beszerezhető és drága ételek sorához

Az elmúlt egy év során folyamatos volt az élelmiszerek árának emelkedése: iparági szakértők szerint a rizs lehet a következő jelentősen mértékben dráguló élelem. A jelenség hátterében a növekvő energia- és műtrágyaárak mellett idén már az ukrán háború is ott volt, írta az Infostart a CNBC nyomán.

Mindehhez egyes élelmiszerek kivitelének tilalma - India a búzát, Indonézia a pálmaolajat tartja meg, Ukrajna többek közt gabonát, cukrot és zabot nem tud kivinni - kapcsolódik:

a FAO szerint hamarosan a rizs is a nehezen beszerezhető és drága ételek sorához csatlakozik.

Jelen pillanatban kielégítő mennyiségű rizst termelnek, de a búza és általában a mezőgazdasági termelés emelkedő árának hatására érdemes lesz jövőre odafigyelni a rizs árára.

"Figyelnünk kell a rizs árát, mert a búza árának emelkedése miatt a rizs helyettesítő élelmiszerré válhat, növelve a keresletet és csökkentve a meglévő készleteket" - mondta Sonal Varma, a japán Nomura bank vezető közgazdásza. Véleménye szerint a protekcionista intézkedések világszinten rontják az árnyomást. A takarmány- és műtrágyaköltségek már most is emelkednek, az energiaárak pedig növelik a szállítási költségeket is, tette hozzá.

"Fennáll a veszélye annak, hogy az országok részéről még nagyobb protekcionizmust lássunk" - mondta Varma. Azt ugyanakkor fenntartotta, hogy

a rizst érintő kockázatok még mindig alacsonyak, mivel a globális rizskészletek bőségesek, és az indiai termés várhatóan jó lesz ezen a nyáron.

Címlapkép forrása: Shutterstock