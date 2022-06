Brutális áremelés várható: a magyar cégek életben maradása a tét

„Én azt gondolom, hogy maximum még egy 15-20 százalék van benne, és ott már szerintem az embereknél el fog szakadni a cérna” – mondta az áremelések mértékéről az RTL stábjának Reményi Richárd, aki a gödöllői mozit üzemelteti feleségével már 16 éve. A gödöllői moziban már év elején tíz százalékos emelés volt, „az olaj, amivel mi kukoricát pattogtatunk, száz százalékkal ment föl”, jegyezte meg az üzemeltető.

Elkerülhetetlen az áremelkedés Hoitsy György, a Lillafüredi Pisztrángtelep vezetője szerint is, aki reménykedi abban, hogy nem kell majd senkit elküldeni. A férfi 40 évvel ezelőtt kezdett el dolgozni a pisztrángtelepen.

Mindkét fenti vállalatot nagyon komolyan érintette a koronavírus-járvány, egy időre be is kellett zárniuk, az újranyitás után pedig nem jöttek a vendégek.

Csomor Tamás, a Bonbonier Chocolate tulajdonosa úgy számol, egy 500 forintos péksütemény valószínűleg 650 forint körüli árra fog emelkedni, és úgy gondolják, hogy azt már nem fogja mindenki megvenni. Csomor és társa csokimanufaktúrája 19 nemzetközi díjat nyert, de a járvány 30 millió forintos lyukat ütött a büdzsén. Csomor Tamás azt mondja, az alapanyagok, amiből mondjuk egy croissant-t elő tudnak állítani, a duplájába kerülnek, mint egy évvel korábban.

A pisztrángtelep vezetője a drága takarmányra panaszkodik, de a villanyszámlától is retteg, mert ott, a Bükk közepén nincs gáz, árammal megy minden. „A pisztrángokat mesterséges takarmánnyal etetjük, külföldről tudjuk ezt beszerezni, de 20-30 százalékkal megdrágult, és nem tudjuk, hogy a jövő héten nem fog-e megint emelkedni. Arról nem beszélve, hogy a forint–euró árfolyam is borzasztóan változott” – magyarázta Hoitsy György.

Szerinte ha a arezsicsökkentést megvonják tőlük, sok vállalkozónak be kell zárnia. Csomor Tamás is aggódik a rezsicsökkentés megszüntetése miatt, elmondása szerint ugyanis 10 ezer forint áramköltségük keletkezik naponta. Amennyiben kikerülnének a rezsicsökkentés hatálya alól, árat kéne emelniük.

„Nem hiszem, hogy mindenkit meg lehet menteni egy ilyen súlyos világgazdasági válságnál, de mindent el kell követni, hogy azok a vállalkozásoknak ne engedjük el a kezét, amikben potenciál van, fejlődőképesek, hajlandóak és képesek előremenekülni” – mondta Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára.

Orbán Viktor a múlt héten jelentette be, hogy az egészen kicsi vállalkozók továbbra is kedvezményes árat fizethetnek a rezsiért, azonban még nem lehet pontosan tudni, hogy ebbe a körbe ki tartozik bele. Mindenesetre sok kisvállalkozó már hivatalos értesítést is kapott a szolgáltatótól, hogy júliustól van, akinek háromszorosra, másnak ötszörösre emelik a villanyszámláját.

Van olyan éttermes is, aki azt mondta az RTL-nek, ha ez így lesz, be kell zárnia, mert már nem tudja kigazdálkodni ezt az összeget. Beszéltek egy olyan fodrásszal is, aki azt mondta, hogy a megemelkedett rezsit már nem tudja áthárítani a vendégekre, ezért jobban jár, ha bezárja az üzletet, a helyiséget pedig bérbe adja.

Címlapkép: Getty Images