Itt a Fed várva várt kamatdöntése: 28 éve nem történt ilyen!

A Fed tehát a szigorúbb forgatókönyvet valósította meg, amelynek hatására erősödik a dollár az euróval szemben, az imént a jegyzés már átvitte az 1,035-öt. A részvénypiacon is olvadnak a pluszok: a Dow már mínuszba fordult, a másik két fontos index is 1% alatt. A piac a múlt heti inflációs adat óta 75 bázispontos emelést árazott, ennek ellenére a 75 pontos emelés is jelentős mozgásokat indított be. Óriási figyelem övezi manapság a Fed lépéseit, túlzás nélkül történelmi időket élünk.