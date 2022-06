Kongatják a vészharangot, bajba kerülhetnek a kiskutak az árstop miatt

Nem fenntartható a kettős árazás a benzinkutakon, a legnagyobb bajban a kis kutak vannak, akiknek továbbra sem kompenzálja a kormány megfelelő mértékben az árstop költségét – mondja a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke az Inforádiónak.

Napról napra küzdenek az elemekkel, amik közül az egyik a kettős árazás – fogalmazott Egri Gábor az Infostart beszámolója szerint. A kettős árazásból fakadó problémák között említette, hogy hitelt érdemlően kell(ene) megvizsgálni a benzinkutakon, hogy ki jogosult a hatósági árra, illetve ki az, akire a piaci ár vonatkozik, de ezt nem tudják kivitelezni.

Annál is inkább, mert egy autentikus vizsgálat során ellenőrizniük kellene a rendszámtáblákat, továbbá a forgalmikat, utóbbival kapcsolatban viszont semmilyen tájékoztatást nem kaptak arról, hogy milyen okmányminták léteznek – mondta a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke, aki szerint "az, hogy valaki ránéz egy rendszámra, meg valami forgalmit valaki előtt meglebegtetnek, az nem hitelt érdemlő”.

Egri Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy a hatósági és piaci árak rendkívül elváltak egymástól – a dízel beszerzési ára például 820 forint körül jár, míg a rögzített 480 forint –, és számos visszaélés fakadhat abból, hogy az ügyfelek hatósági áron vásárolnak, majd piaci áron továbbértékesítenek, de azt is valós veszélynek tartja, hogy a környező országokban fellendülhet az üzemanyagok illegális kijuttatása.

A szövetség elnöke a megoldást elsősorban abban látná, hogy a kis benzinkutak stratégiai partnerekké válnának az ország ellátásában, hiszen a Molon felül ezek a kúthálózatok vagy egyedi kutak azok, amelyek kizárólag Magyarországon rendelkeznek vállalkozással és kiskereskedelmi üzemanyag-értékesítéssel. Hangsúlyozta, míg a kis kutak csak a magyar piacra tudnak fókuszálni, addig a nemzetközi társaságok mátrixban gondolkodnak, és ha veszteségesek, be is zárhatják a magyarországi operációikat. Úgy véli, hogy szociális alapon, csak az arra rászoruló társadalmi csoportoknak kellene hatósági áron biztosítani az üzemanyagot, vagy esetleg havi fix támogatást biztosítani erre, máskülönben – a hatalmas árkülönbség – az egyébként nagyon transzparens és átlátható üzleti folyamatot a mutyi és az „ide öntögetünk, oda töltögetünk” irányába fogja elvinni.

A Független Benzinkutak Szövetsége azt is javasolta, hogy a kis kutak támogatási rendszerét a jelenlegi 20 forintról legalább 40 forintra emeljék, ebből ugyanis még lejön a fuvarköltség, tehát 10-12, legfeljebb 16 forint az, ami a megmarad a benzinkutaknál literenként, ami a „villanyszámlára is kevés”.Egri Gábor információi szerint 500 vállalkozás nyújtott be támogatási kérelmet a TIM-hez.

A címlapkép forrása: Getty Images