Pozitív lett a koronavírus-tesztje Anthony Faucinak, Joe Biden orvosi főtanácsadójának, aki az Egyesült Államokat a világjárványban vezette, áll a Nemzeti Egészségügyi Intézetek közleményében.

A 81 éves Fauci, aki egyben a Nemzeti Allergia- és Fertőző Betegségek Intézetének vezetője is, teljes mértékben be van oltva, és két emlékeztető oltást is kapott - áll a közleményben. Jelenleg enyhe tüneteket tapasztal, közölte az NIH.

Fauci karanténban van és otthonról folytatja a munkát. A szakértő az utóbbi időben nem volt szoros kapcsolatban Bidennel vagy más magas rangú kormányzati tisztviselővel, közölte az ügynökség.

(MarketWatch)

Címlapkép: Shawn Thew-Pool/Getty Images