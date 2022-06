Megszólalt az MNB a rendkívüli kamatemelés után

Az inflációt erős kínálati sokkok határozzák meg, a maginfláció is nagyot emelkedett májusban. A termelői költségek emelkedése gyorsan áremelkedésben csapódik le. Az első negyedéves erős GDP-növekedést a másodikban lassulás követheti de az éves átlagos növekedés így is akár az 5%-ot is elérheti 2022-ben.

Az inflációs prognózist június végén felfelé fogja módosítani a jegybank, az áremelkedés üteme a nyári hónapokban emelkedni fog.