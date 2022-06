Nagy István: árstop nélkül további 5 százalék lehetne az áremelkedés

Portfolio 2022. június 16. 20:17

A hazai árpa- és búzatermések jó állapotban vannak, ezért Nagy István agrárminiszter szerint most egy darabig biztosan vége van Magyarországon a gabona meredek drágulásának. A tárcavezető a Spirit FM Exkluzív című műsorában azt is elárulta, hogy a nemzetközi piacon kialakult egy „pánikhelyzet” az orosz-ukrán háború miatt beragadt termények hiánya miatt. Továbbá beszélt arról is, hogy árstop nélkül további drágulással nézhetnénk szembe.