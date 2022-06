Súlyos fenyegetés jött ma az oroszoktól, rakétaként lőttek ki a gáz- és áramárak

A turbinaszállítási ügy a gázszállítások felfüggesztéséhez is elvezethet az Északi Áramlat-1 vezetéken – küldte a nagyon komoly figyelmeztetést Oroszország EU-hoz akkreditált nagykövete csütörtökön az orosz RIA hírügynökség tudósítása szerint. Erre és egyéb aggasztó hírekre ma is mintegy 20%-kal még tovább szárnyaltak a gázárak a vezető holland gáztőzsdén, így három nap leforgása alatt már mintegy 70%-os szárnyalásról beszélhetünk, ez pedig a tőzsdei áramárakat is az égbe küldte.

A turbinaügy a német álláspont szerint csak ürügy a gázárak nyári felhajtására és a szándékos bizonytalanság-keltésre, az oroszok szerint viszont tényleg fizikai akadálya van a nyugati szankciók miatt annak, hogy hozzájussanak a karbantartásra külföldre kiküldött berendezésekhez. Az ügy hátteréről, előzményeiről itt írtunk:

Az viszont, hogy az orosz nagykövet a szállítások akár teljes leállítását is belengette az Északi Áramlat 1-en, ami jelenleg a legfőbb európai gázimport csatorna,

új szintje az eszkalációnak.

Ezt jelzi a csütrötöki újabb heves gázpiaci drágulás. Amint az alábbi ábrán látszik: a júliusi, tehát a nyár közepi (legközelebbi havi) gázkontraktus ára 20%-kal 145 euró/MWh-ra szárnyalt, azaz gyakorlatilag sorozatban harmadik napja hasonló mértékű áremelkedések történnek.

A 2022. júliusi határidős TTF gázkontraktus ára ma. Forrás: theice.com

Az egész turbina-ügy időzítése valószínűleg nem véletlen, több szemszögből vizsgálva sem.

Már kezdtek a 80-90 eurós relatív alacsony árszintekre esni a tőzsdei gázárak, amely árszinteken az elmúlt hónapokban mindig volt valami (ür)ügy, ami éppen felhajtotta az árakat. Ilyen volt március végefelé a rubel-elszámolási ügy, aztán amikor az rendeződni látszott, az oroszok vettek fel a saját szankciós listájukra számos európai gázimportőr céget, akiknek nem adhattak el másnaptól gázt. Így például leállt a nyugati irányú szállítás a második legfontosabb orosz gáztranzit útvonalon, a Jamál-Európa lengyelországi szakaszán.

Most pedig a turbina-ügy éppen akkor robbant ki, amikor a németek komoly fegyverszállításról döntöttek Ukrajnának és kiszivárgott, hogy a német, francia és olasz vezetők ma Kijevbe vonatoznak (ez azóta meg is történt).

A nyári árfelhajtás valószínűleg azért sem véletlen, mert a minap eldöntött uniós orosz olajembargó miatt a legtöbb uniós tagállam év végétől már nem vesz orosz olajat, így az állami bevételek Európa felől eshetnek. Másrészt ezekben a hónapokban kell döntenie rengeteg európai magánszektori/állami szereplőnek, hogy mikor és milyen áron szerződik le a saját szolgáltatójával/kereskedőjével az októbertől induló gázévre.

Lehet olyan megfontolás a mostani orosz lépések mögött, hogy ha a következő hetekben a nagyfokú bizonytalanság, a magas árak miatt sikerül minél több európai szereplőt belekényszeríteni abba, hogy magas áron szerződjön le a következő gázévre, akkor ezzel tartós és komoly nehézségeket tud okozni egész Európának, ami így a gazdasági/pénzügyi kifárasztás felé haladó háborúban az oroszok számára kedvező lehet. Közben pedig a leszerződött mennyiségeket jó magas áron tudja majd szállítani Európába, hiába esik majd maga a szállítási volumen annak hatására, hogy az orosz gáztól való minél előbbi, minél gyorsabb uniós függetlenedési tervek is kezdenek beérni.

Ezek az erőfeszítések egyébként egyre látványosabbak, a következő hónapokban számos új/folyamatban lévő gázinfrastruktúra projekt is a végére érhet (pl. norvég-lengyel, görög-bolgár összeköttetések, új tengeri LNG-terminálok, vezeték bővítések), miközben hónapok óta maximális kapacitásom ömlik Európába főként az amerikai LNG is és az EU sorra köti az újabb gázmegállapodásokat, legutóbb Egyiptommal és Izraellel.

Mindezt az oroszok is (át)látják, így a saját gázexport bevételüket igyekeznek jó előre jó magas árszintek mellett bebiztosítani, ami jelek szerint igencsak nagy léptekben halad a siker felé:

három nap alatt a júliusi szállítású TTF gáz ára mintegy 70%-kal szárnyalt és a rákövetkező havi kontraktusokban is hasonló, brutálisan nagy drágulás történt.

Közben persze ma az orosz elnöki szóvivő, Dmitrij Peszkov csütörtökön azt hangsúlyozta a Reuters tudósítása szerint: nem szándékos a gázszállítások mérséklése, technikai oka van a dolognak. Mindenesetre az ügy egyre súlyosabb következményekkel jár: sorra jelentik be az uniós országok, hogy váratlanul kevesebb gázt kapnak a szerződöttnél a Gazpromtól. Röviddel ezelőtt a szlovák energiaszolgáltató is erről számolt be, azután, hogy kedden a német, majd az olasz, aztán az osztrák és cseh cégek is erre panaszkodtak.

Mindez növeli annak kockázatát, hogy az utóbbi hetekben rekord ütemben feltöltődő gáztárolók további feltöltési üteme lassul, és így nem sikerül a kellő mennyiségű gázt betárolni őszig,

azaz a következő fűtési szezon kezdetéig, és esetleg ellátáskorlátozásokra is szükség lehet. Nem véletlen, hogy a német gazdasági miniszter és alkancellár most újra figyelmeztet: a fogyasztás visszafogása, a takarékoskodás kulcsfontosságú, mert minél kevesebbet fogyaszt már most a következő hetekben-hónapokban a lakosság és az ipar annál magasabbra tudják tölteni a tárolókat és annál inkább mérséklik a téli ellátási problémák kockázatát.

