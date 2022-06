Draghi: hazudnak az oroszok, politikai célok miatt küldenek kevesebb gázt

„Mind Németország, mind mi, és mások is úgy hisszük, hogy ezek hazugságok. Valójában politikai célokra használják a gázt, ahogyan a gabonát is politikai célokra használják” – jelentette ki tegnapi történelmi kijevi látogatásán Mario Draghi olasz miniszterelnök arra reagálva, hogy az orosz elnöki szóvivő szerint nem előre megfontolt a gázszállítások mérséklése az Északi Áramlat 1-en, annak csupán a nyugati szankciókból eredő technikai oka van.

A turbinaügyből fakadó komoly gázpiaci kilengésekről tegnap két cikkben is írtunk, és amint érzékeltettük: az oroszok ürügyként használhatják a technikai hátteret, hogy ezzel is üzenjenek a történelmi látogatást végrehajtó német-francia-olasz-román négyesnek és nehezítsék az egyébként lendületesen haladó uniós gáztároló feltöltési erőfeszítéseket.

A német alkancellár után most az olasz miniszerelnök is gyakorlatilag ugyanezt mondta a Reuters szerint (hazugság az oroszok érve és csak ürügy az üzengetésre), illetve a Financial Times is összekapcsolta a négy uniós vezető kijevi látogatását (illetve az uniós tagjelölti státusz támogatását) a gázszállítások mondvacsinált mérséklésével. Az olasz ENI azt jelezte tegnap, hogy a kért mennyiségnek csak a 65%-át kapta meg az orosz Gazpromtól, és előtte nap is kevesebbet kapott, mint a kért mennyiség.

Arról, hogy az oroszok a gabona kapcsán tudatos éhezés-stratégiát folytatnak, egy neves kutató írt a minap:

Közben az olasz energia és fenntartható fejlődési ügynökség azt jelezte, hogy a tavalyi 40%-ról már 24%-ra sikerült leszorítani az olasz gázimporton belül az orosz súlyt az idei első öt hónapban, és közben 31%-ra megugrott az algériai import súlya, így ezzel az észak-afrikai ország vált a legnagyobb importforrássá. Ez is mutatja, hogy kezdenek egyre látványosabb eredményekre vezetni az uniós orosz gázleválási törekvések, hiszen uniós szinten is ugyanez az arány lett (40% helyett 24%) az idei első négy hónapban az orosz importsúly.

A friss gázhelyzet miatt egyébként tegnap reggel összeült a tagállamok képviselőiből álló uniós gázkoordinációs bizottság is, amely megállapította, hogy egyelőre nincs azonnali ellátásbiztonsági kockázat, de a bizottsági szóvivő szerint is jól látszik, hogy az oroszok politikai célokra használják a gázszállításokat – tudósított a Reuters.

Ma reggel egyelőre stabilan magas szinten maradtak a következő hónapok gázárai a holland TTF gáztőzsdén, azaz 120 euró/MWh körül járunk.

Címlapkép forrása: Alexey Furman/Getty Images