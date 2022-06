Súlyos spirálba kerül Magyarország is: fokozódik az inflációs nyomás a régióban

Az erőteljes béremelések súlyosbítják a központi bankok problémáit a kelet-közép-európai térségben a Reuters elemzése szerint. A cikk felhívja a figyelmet arra, hogy gyorsan emelkednek az árak ezekben az országokban, miközben a munkaerőhiány is egyre nagyobb. Ez erős alkupozícióba hozza a munkavállalókat, az országokat pedig az ár-bér spirálba viszi.

A kétszámjegyű béremelések a 10% feletti infláció idején a magyar és lengyel központi bankot is nehéz helyzetbe hozzák. A magyar magánszektor bérnövekedése az első negyedévben jóval meghaladta a központi bank 2022-es előrejelzését, egyes elemzők 15%-os növekedést prognosztizáltak az év egészére. A lengyel vállalati bérnövekedés szintén meghaladta a piaci várakozásokat az év eleje óta.

A Portfolio korábban megírta, hogy márciusban nagyon erős a bérnyomás a magyar gazdaságban a KSH adatai alapján. Mind a bruttó átlagkereset, mind a rendszeres keresetek gyorsuló ütemben nőnek. Ez volt az első komoly jele annak, hogy Magyarország az ár-bér spirál kapujában van.

A minimálbér 20%-os emelése, a 25 év alattiak adócsökkentése és a közszféra bérprémiumai a választások előtti költekezés keretében – amely hozzájárult a kormányzat áprilisi újraválasztásához – súlyosbították Magyarország inflációs kihívását – emeli ki a Reuters. A 2023-as választási évre tervezett kétlépcsős, közel 15%-os minimálbér-emeléssel Lengyelország is hasonló helyzetbe kerülhet, és egyes elemzők szerint a régió legnagyobb gazdaságában már most is bér-árspirál van kibontakozóban.

Nehéz azt állítani, hogy Lengyelországban nem indult el egy bér-árspirál. Úgy gondoljuk, hogy az infláció nyáron 15% fölé emelkedik, és legalább a jövő év második negyedévéig kétszámjegyű marad

- mondta Liam Peach, a Capital Economics közgazdásza. "A lengyel gazdaságpolitikai mix nem elég szigorú ahhoz, hogy lehűtse a gazdaságot, mivel a szigorúbb monetáris politika csak lassan hat, és részben ellensúlyozza a lazább fiskális politika".

Az elkövetkező hónapokban fenyegető élelmiszerár-sokk pedig növeli annak kockázatát, hogy a magas inflációs és bérvárakozások megmerevednek, és az EU keleti szárnyának központi bankjait arra kényszerítik, hogy a piac által jelenleg vártnál magasabb kamatlábakat emeljenek.

"A kelet-közép-európai infláció továbbra is emelkedik, és felfelé okoz meglepetéseket" - vélekedtek a Goldman Sachs elemzői. Szerintük a közép- és kelet-európai áremelkedés egyre szélesebb körű és erős másodkörös hatásokat okoz – vagyis több termék és szolgáltatás árába is beépülnek.

A márciusban megkérdezett lengyel vállalatok kétharmada azt vetítette előre, hogy a jövőbeni árnövekedés meghaladja a jelenlegi inflációt, amely a legmagasabb az elmúlt közel negyedszázadban, miközben a magyar inflációs várakozások is jóval a jegybanki célérték felett mozognak.

Magyarország helyzete a korábbinál is bizonytalanabbá vált, miután a forint a héten rekordalacsony szintre süllyedt, amire egy sor helyi tényező gyakorolt nyomást, többek között az, hogy a Magyar Nemzeti Bank a csökkentette kamatemelési ütemét annak ellenére, hogy az infláció még mindig emelkedik – írja a Rauters. Azóta az MNB változtatott az álláspontján, és váratlanul 50 bázisponttal emelte a kamatot, ám a forint azóta is a 400-as szint környékén mozog az euróval szemben. A forint gyengülése, amely csak ebben az évben mintegy 7%-ot esett az euróval szemben, szintén az inflációt táplálja.

Az inflációs folyamatok indokolják a monetáris szigorítás folytatását, amelynek hosszabbnak kell lennie, és a kamatnak végül a korábban vártnál később és magasabb szinten kell tetőzni

- mondta Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője.

A magyar jegybank szerint a következő hónapok béremelkedése lesz az egyik kulcsfontosságú tényező, amely meghatározza a szigorítási ciklus hosszát és mértékét. Ezek a későbbiekben versenyképességi kihívást is jelenthetnek. Bár a magyar bérszínvonal még mindig jóval a nyugat-európai alatt van, a Német Kereskedelmi Kamara felmérése szerint a magyarországi német vállalatok számára az erőteljes béremelések egyre inkább kulcsfontosságúak.

A német cégek már most átlagosan közel 10%-os béremelést prognosztizálnak az idei évre, ami az eddigi legmagasabb érték.

Baja Sándor, a Randstad munkaerő-kölcsönző cég ügyvezető igazgatója szerint a magas fluktuáció súlyosbítja a magyarországi bérproblémákat, mivel a munkavállalók a munkaerőhiány miatt lényegesen magasabb fizetést kapnak, ha egy másik vállalatnál vállalnak új munkát. Beszélt arról is, hogy a munkavállalók mintegy 30 százaléka azt mondja, hogy nagyon erősen fontolgatja a munkahelyváltást, ami figyelmeztetést jelent a munkaadók számára.

Címlapkép: Getty Images