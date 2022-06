Telekom VOLT Fesztivál 2022: fellépők, árak, újdonságok

Portfolio 2022. június 18. 11:06

Nagyot emeltünk azon a lécen amit minden évben próbálunk átugrani. Olyan neveket sikerült az idei VOLT-ra igazolni mint a Muse vagy a The Killers, akik Nyugat-Európában stadionsztárnak és fesztivál headlinernek számítanak. Vannak bevált, nagy zenekarok és előadók mint a Sum41, Passenger, a Pendulum vagy a Bring Me the Horizon, akik jártak már nálunk és tudjuk róluk, hogy nagyon szereti őket a közönség. Yungblud még sosem járt Magyarországon, rá azt hiszem nagyon sok fiatal lesz kíváncsi. Emellett a VOLT a magyar zenekarok fontos bástyája, ezt a feladatunkat szeretnénk idén is betölteni, ennek megfelelően körülbelül 100-as nagyságrendben lesznek jelen magyar zenekarok - mondta Lobenwein Norbert, a fesztivál egyik alapítója és főszervezője, aki a szervezés nehézségeiről és a fesztiválon várható árakról is beszélt a Checklistben, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének pénteki adásában.