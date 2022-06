Vége a tilalomnak: felmondási hullám söpör végig a rendőrségen

Június 1. és 8. között összesen 299 hivatásos állományú rendőr nyújtotta be lemondási kérelmét – tudta meg a Magyar Hang az Országos Rendőr-főkapitányságtól.

A hivatásosok június elsején tehették meg ezt újra, 2020 novembere és idén május 31. között a kormány ugyanis a koronavírus-járványra hivatkozva tiltotta meg a rendvédelmi és egészségügyi dolgozók távozását, a korlátozásban pedig csak néhány hónapos szünetet tartottak.

A 300-as szám jelentősnek mondható – véli Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára – még akkor is, ha ez a közel 37 ezres hivatásos állománynak nem egészen 1 százalékát teszi ki. Hiszen csak egyetlen hét mérlegéről van szó, a leszerelési hullám pedig várhatóan tovább tart majd; a most lemondással távozó rendőrök vélhetően jó ideje készültek erre a lépésre, a következő hónapokban pedig mások is csatlakozhatnak hozzájuk.

