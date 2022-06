Zacher Gábor: a detoxikálás ingyenes a fesztiválon, de inkább senki se legyen paréj részeg

Két év kihagyás után ismét lehet tartani, és rendeznek is fesztiválokat Magyarországon. Zacher Gábor toxikológus nagyon jónak tartja, hogy vannak ilyen rendezvények, van a fiataloknak a programjuk, ugyanakkor szerinte semmivel sem hajlanak el többen, mint korábban. A szakértő a Portfolio-nak azt is elmondta, hogy lehetőség szerint ne legyen harmadik ital, ugyanakkor ha mégis detoxikálásra lenne szükség, az ingyenes. Hevesi Kriszta szakpszichológus szerint is szüksége van a pszichének a nagy erőt próbáló időszak után, amelyet a koronavírus-járvány okozott, egy kis lazításra, önfeledt szórakozásra. Nemcsak a felelőtlen intim kapcsolat okozhat traumát a fiataloknak, hanem a túlköltekezés, értéktárgy elvesztése egy fesztiválon, a Balaton Soundon például az alap biztonsági személyzeten túl a fesztiválozók akár a Safety Firsthöz is fordulhatnak segítségért. A kezdeményezésről Fülöp Zoltán fesztiváligazgató pedig azt árulta el, hogy a fesztiválozók komfortérzetéhez mintegy 100-150 magyar és külföldi önkéntes járul hozzá, akikhez bármilyen problémával lehet fordulni, legyen szó akár sérülésről, lopásról, esetleg bármilyen atrocitásról.

Zacher Gábor toxikológus visszatekintve a koronavírus-járvány időszakára elmondta, hogy ha megnézzük az elmúlt két évben visszaesett a kábítószer-használat, az alkohol ezzel szemben nem, mivel az magányűző, feszültségoldó szerként volt jelen. Tavaly nyáron lazultak a járványügyi intézkedések, akkor azt gondoltuk, hogy lesz egyfajta kompenzálás, azonban nem lett. A szakértő nem számít arra, hogy a fiatalok addig feszítik a húrt, ameddig lehet. Nagyjából annyian hajlanak majd el az idei fesztiválszezonban, mint korábban.

A party egyik szerves része az alkohol, amely Zacher szerint el kell felejteni a tömény alkohol fogyasztását a forróságban, amikor a sör, a bor, a fröccs, alacsonyabb alkoholtartalmú italok a népszerűek a fiatalok körében. Egy sör után legalább ugyanannyi víz fogyasztását javasolja az orvos, aki szerint fontos, hogy a fiatalok keretrendszerben gondolkodjanak, hiszen azért mennek a fesztiválra, hogy jól érezzék magukat.

Ne legyen harmadik ital!

- évek óta ezt hangsúlyozza Zacher Gábor, aki szerint a harmadik után oldódik a keretrendszer, és megtörténhet a baj, ez pedig olykor sérülésekkel is járhat. Például olyan is történt már, hogy valaki fejest ugrott a Balatonba a déli parton, ahol viszonylag sekély a víz. A Safety First önkénteseihez bármilyen sérülés esetén lehet fordulni.

Kitért arra is, hogy a detoxikálás ingyenes a TB-re, habár a fesztiválokon nem szokták elkérni azt, csak az adatokat írják fel. Az esetek 85-90 százalékában egy ittas ember magától is kijózanodik, "

természetesen ha valaki a paréj részeg kategóriába tartozik, akkor ott folyadékpótlásra, vércukorháztartásra figyelni kell.

Lényeges ilyenkor, hogy az ittas állapot elfedheti a sérüléseket, hiszen megváltozik a fájdalomtűrés.

Az elmúlt időszakban a fiatalok körében egyre nagyobb slágerré vált az Elf Bar, amelyről Zacher Gábor kiemelte, hogy nagyon keveset lehet tudni, az azonban biztos, hogy jelentős részünkben van nikotin. A számítások szerint egy darab 1500 szívásos manórúd körülbelül 30-40 szál cigarettának felel meg. A toxikológus bővebben a manórúdról és a dohányzás káros hatásairól a Portfolio Checklistben fejtette ki a véleményét:

"Ahogy az aratás után aratóbál, a szüret után szüreti mulatság van" - mint a példák is mutatják Hevesi Kriszta egészségfejlesztő szakpszichológus szerint valahol a pszichének is szüksége van a nagy erőt próbáló időszak után, amelyet a koronavírus-járvány okozott, egy kis lazításra, önfeledt szórakozásra. A járvány gátolta a fiatalokat a szociális kapcsolatok ápolásában, és bezártság rengeteg problémát is hozott magával, pl. függőséget, szeparációs szorongást, magányt, depressziót. Minderre érkezett a háborús szorongás.

Az emberek elszoktak a zajos szórakozástól is.

Újra kell tanulni a szórakozást, az ismerkedést, vagy például arra sem árt emlékeztetni a fiatalokat, hogy milyen felszereléssel, viselettel induljanak fesztiválozni. Helyszíni probléma esetén pedig a Safety Firsthöz tudnak fordulni segítségért. Hevesi Kriszta felhívta a figyelmet arra is, hogy komolyabb antidepresszánsokra és pszichiátriai gyógyszerekre (pl. Xanax, Frontin) nem szabad alkoholt fogyasztani. Eléggé impulzív viselkedés kiváltképp a fiataloknál a szexualitás, a nemi úton terjedő betegségek és a nem kívánt terhesség ellen való védekezésre is kiemelten érdemes figyelni a szakpszichológus szerint. Nemcsak a felelőtlen intim kapcsolat okozhat traumát a fiataloknak, hanem a túlköltekezés, értéktárgy elvesztése.

2018-ban indították el a Safety First kezdeményezést a fesztiválozók biztonságának érdekében - mondta a Portfolio-nak Fülöp Zoltán, a Balaton Sound fesztiváligazgatója, aki azt is kiemelte, hogy a fesztivál alap biztonsági szolgáltatásait a mintegy ezer létszámú egészségügyi szakszemélyzet és a biztonsági szolgálat biztosítja, ezt a Safety First 100-150 önkéntese egészíti ki. Utóbbiakat három napon keresztül képzik ki annak érdekében, hogy hathatós segítséget tudnak nyújtani. Mivel a rendezvényre szerte Európából érkeznek, ezért az önkéntes programban való részvétel nyitott a külföldiek számára is.

Több tízezres látogatóval bírnak a fesztiválok, ahol előfordulhatnak bármikor olyan helyzetek, amelyekre nem árt felkészíteni a fiatalokat. A Safety First előtti szezonokban a szervezők azt tapasztalták, hogy érdemes lenne nagy hangsúlyt fektetni a fesztiválozók edukálására. A figyelemfelhívás mellett gyakorlati lépéseket is tettek a fesztiválozók biztonságának, komfortérzetének növelése érdekében. Ennek elérésére önkénteseket toboroztak, akik részt vesznek a rendezvényt biztosító személyzet - biztonsági őrök, mentősök, ambuláns szolgáltatások ellátók - támogatásában.

Tehát, a szolgálatuk során segítséget nyújtanak abban, hogy a problémák és információk minél korábban eljussanak az előbbi is említett szakszemélyzethez.

A toborzásnál fontos szempont volt, hogy az önkéntesek megfelelő affinitással, empátiával, nyitottsággal rendelkezzenek az ilyen típusú problémák kezelésére. Így fontos volt, hogy elsősorban orvostanhallgatók, a nemzetvédelmi egyetemen tanulók és pszichológiai szakos hallgatók vegyenek részt ebben. Ennek mentén digitális megoldásokban is kezdtek gondolkodni, így jutottak el a Safety First telefonos alkalmazáshoz, amelynek köszönhetően pontosan felmérhető a segítségre szoruló lokációja. Bármilyen problémával lehet a Safety First önkénteseihez fordulni, akár sérülésről vagy bűncselekményről legyen szó - tette hozzá a fesztiváligazgató.